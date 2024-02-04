5 лютого — яке церковне свято, чому незаміжнім дівчатам і одиноким парубкам не можна стригтися

Завтра, 5 лютого, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Агафії. Свята Агафія була донькою багатих і благородних батьків, які виховали її в християнській вірі. Вона жила в Сицилії в III столітті, коли імператор Децій переслідував християн. Агафія віддала своє серце Христові і зберегла чистоту дівства. Коли гонитель Квінтіян побачив її красу, він захотів її мати за дружину, але вона відмовила йому. Тоді він наказав її арештувати і піддати жорстоким тортурам. Агафія страждала з мужністю і вірністю, не зрадивши свого Небесного Нареченого. Вона молилася за своїх ворогів і просила Бога захистити своє тіло від осквернення. Бог послав їй ангела, який зцілив її рани і підтримав її дух. Агафія померла від відривання грудей залізними кліщами.

Церковне свято 5 лютого — день ікони Божої Матері "Стягнення загиблих"

Ікона Божої Матері "Стягнення загиблих" є однією з найбільш поширених і шанованих ікон у православному світі. Вона зображує Пресвятую Богородицю, яка обіймає Сина, що знятий з хреста, і плаче над Його мертвим тілом. На іконі також зображені архангели Михаїл і Гавриїл, апостоли Іоанн Богослов і Никодим, іосиф з Аримафеї і Марія Магдалина. Ікона символізує любов і жалість Божої Матері до всіх людей, які загинули від гріха, і її заступництво за них перед Богом.

Історія ікони пов’язана з чернцем Феофідом, який жив у III столітті в Єгипті. Його вигнали з монастиря за наклеп на єпископа, але не зрадив своєї віри і не зневажав свого переслідувача. Одного разу він побачив, як на березі Нілу викинули тіло загиблого християнина, якого вбили язичники. Феофід поховав його з повагою і помолився за його душу. Тоді він побачив, як з неба зійшла ікона Божої Матері, яка сказала йому: "Не плач, сину, Бог прийняв твою молитву і простив тобі гріхи. Я є Стягнення загиблих, яка молюся за всіх, хто помер від гріха. Візьми цю ікону і неси її до монастиря, де ти жив, і розкажи про те, що сталося. І не бійся, бо Бог захистить тебе від усякого зла". Феофід послухався і виконав наказ Божої Матері. Коли він прийшов до монастиря, єпископ визнав свою помилку і просив у нього прощення. Ікона Божої Матері "Стягнення загиблих" була поміщена в храмі, де її почали шанувати як чудотворну.

Прикмети 5 лютого

Народні прикмети 5 лютого / Фото: Pexels

Снігопад до потепління.

Сильний мороз вказує, що весна буде теплою.

Немає снігу — влітку буде спекотно і сухо.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося робити прибирання в хліву звичайним способом, важливо доглядати за рогатою худобою, тому що свята мучениця Агафія вважалася її покровителькою. Також не можна покидати свій дім. Наші предки вірили, що це принесе не лише нещастя, але й хвороби. Одиноким парубкам і незаміжнім дівчатам не можна стригтися, тому що цілий рік вони будуть самотні.

Що можна робити завтра

Дозволялося погріти і накормити тварни безхатьків. Також проводили застілля, під час якого згадували покійних родичів. Але говорити про них дозволялося лише хороші речі.

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