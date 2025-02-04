5 лютого — яке церковне свято, що обов'язково потрібно приготувати для щастя і достатку

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 лютого, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Агафії. Агафія народилася в знатній і заможній християнській родині в місті Катанія (або Палермо) на острові Сицилія. Вихована в благочесті, вона від юності присвятила себе Христу, прийнявши обітницю цнотливості.

Коли імператор Децій почав жорстокі переслідування християн (близько 250 року), Агафію заарештували за її віру. Правителем Катанії тоді був намісник Квінтіан, який, дізнавшись про її красу, намагався схилити дівчину до відречення від Христа і взяти її за дружину або зробити наложницею. Однак Агафія рішуче відмовилася.

Квінтіан наказав віддати її в будинок розпусти до відомої блудниці Афродісії, сподіваючись, що та зведе дівчину з праведного шляху. Проте навіть у таких обставинах Агафія залишилася вірною своїй вірі.

Після цього її знову привели до суду. Під час допиту і тортур вона мужньо визнавала себе християнкою. За наказом Квінтіана їй відрізали груди розпеченими кліщами, а потім кинули в темницю без їжі та допомоги. Уночі їй явився апостол Петро і зцілив її рани.

Розгніваний намісник наказав піддати Агафію ще жорстокішим мукам: її кинули на розпечене вугілля. Від цих тортур вона померла 5 лютого 251 року.

За переданням, після смерті Агафії в Катанії стався потужний землетрус, який зруйнував палац Квінтіана і налякав його послідовників. Правитель загинув, а християни таємно поховали мученицю.

Рік по тому під час виверження вулкана Етна жителі Катанії взяли покривало з її могили та винесли його назустріч лаві, яка зупинилася. З того часу свята Агафія вважається заступницею від пожеж і вивержень вулканів.

Прикмети 5 лютого

Народні прикмети 5 лютого / Фото: pixabay.com

Білки спускаються на землю — до відлиги.

Сонячний і морозний день — літо буде спекотним.

Випало багато снігу — чекайте на багатий урожай.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня танцювати, інакше в життя прийдуть проблеми. Не можна відмовляти в допомозі іншим, тому що ви самі залишитесь без допомоги, коли вона буде потрібна.

Що можна робити завтра

Цього дня обов'язково пекли пиріг з курячим м'ясом, який був символом щастя і добробуту в родині. Кожен член сім'ї повинен відкусити шматочок.

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