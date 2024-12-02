5 милозвучних українських слів про зиму, які були несправедливо забуті

Ці старовинні слова використовували наші предки, вони збереглися у творах українських класиків.

Розповідаємо, які зимові слова вже не вживають сучасні українці, посилаючись на ресурс "РБК-Україна".

Тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа на своїй сторінці в Instagram навів приклади милозвучних лексем про зиму, якими вже давно не користуються.

Лагомини – ласощі та солодощі, є ще одна форма "легуміни".

– ласощі та солодощі, є ще одна форма "легуміни". Віхола – завірюха, метелиця, хуртовина.

– завірюха, метелиця, хуртовина. Припай – крига, яка міцно примерзла до берегів річки чи озера.

– крига, яка міцно примерзла до берегів річки чи озера. Леліти – виблискувати, блищати, відбивати промені світла.

– виблискувати, блищати, відбивати промені світла. Омелюх – зимовий птах ряду горобцеподібних із яскравим оперенням.

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