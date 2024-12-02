5 милозвучних українських слів про зиму, які були несправедливо забуті

Ці старовинні слова використовували наші предки, вони збереглися у творах українських класиків.
Розповідаємо, які зимові слова вже не вживають сучасні українці, посилаючись на ресурс "РБК-Україна".
Тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа на своїй сторінці в Instagram навів приклади милозвучних лексем про зиму, якими вже давно не користуються.
- Лагомини – ласощі та солодощі, є ще одна форма "легуміни".
- Віхола – завірюха, метелиця, хуртовина.
- Припай – крига, яка міцно примерзла до берегів річки чи озера.
- Леліти – виблискувати, блищати, відбивати промені світла.
- Омелюх – зимовий птах ряду горобцеподібних із яскравим оперенням.
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