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5 милозвучних українських слів про зиму, які були несправедливо забуті

5 милозвучних українських слів про зиму, які були несправедливо забуті

Які українські слова про зиму давно забули / Фото: Freepik

Ці старовинні слова використовували наші предки, вони збереглися у творах українських класиків.

Розповідаємо, які зимові слова вже не вживають сучасні українці, посилаючись на ресурс "РБК-Україна".

Тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа на своїй сторінці в Instagram навів приклади милозвучних лексем про зиму, якими вже давно не користуються.

  • Лагомини – ласощі та солодощі, є ще одна форма "легуміни".
  • Віхола – завірюха, метелиця, хуртовина.
  • Припай – крига, яка міцно примерзла до берегів річки чи озера.
  • Леліти – виблискувати, блищати, відбивати промені світла.
  • Омелюх – зимовий птах ряду горобцеподібних із яскравим оперенням.

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