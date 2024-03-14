5 штанів, які ніколи не вийдуть із моди: маскують недоліки фігури, роблять образ розкішним

Напевно, кожна модниця має у своєму гардеробі не одні брюки. Бо цей одяг дуже стильний, зручний і практичний. Штани можна носити куди завгодно – на роботу й прогулянку, на свято чи зустріч. Стилісти рекомендують надавати перевагу класичним моделям, які будуть актуальним завжди і ніколи не вийдуть із моди. Розповідаємо, які п’ять моделей штанів уже давно перейшли до розряду класики, їх обов’язково треба мати у своєму гардеробі.

Палаццо

Які штани у трендах навесні 2024 року / Фото: Freepik

Ці штани кілька років посідають модний олімп і вже давно перейшли до розряду класичних. Це брюки з високою посадкою і широкими штанинами, які спадають до низу. Це тренд "тихої розкоші", вони стилізуються будь-якими речами. З ними можна створити як повсякденний аутфіт, так і розкішний святковий чи діловий образ. Ці брюки будуть ідеальними для будь-якого типу фігури, тому їх по праву вважають універсальними.

Кльош

Які штани у трендах навесні 2024 року / Фото: Freepik

Цей тренд знову повернувся в моду і буде актуальним ще досить тривалий час. Ці брюки надають стрункості силуету, візуально витягуючи фігуру. Краще вибирати варіант з високою посадкою, колір тканини може бути будь-який, головне, дотримуватися монохромної палітри відтінків. Брюки можна носити з будь-яким верхом. І доповнювати краще лоферами, черевиками на підборах та кедами на товстій підошві.

Прямі штани вільного крою

Які штани у трендах навесні 2024 року / Фото: Freepik

Тут може бути безліч варіантів – вільні, класичні, зі стрілками і без. Наразі такі брюки шалено популярні, це класичний варіант штанів, які личитимуть абсолютно всім. До того ж, завдяки своєму крою вони можуть приховувати різні недоліки фігури, наприклад, зайві кілограми в зоні живота і сідниць. Це позачасова класика, яка буде мати гармонійний вигляд в діловому, повсякденному та романтичному образі.

Слімси

Які штани у трендах навесні 2024 року / Фото: Freepik

Це завужені штани по щиколотку прямого крою зі стрілками та без. Вони прийшли на зміну скінні і вже давно перейшли до класичних. Такі брюки користуються популярністю багато років в усьому світі. Стилісти рекомендують звертати увагу на моделі з високою талією та стрілками. Їх можна вдягати і на прогулянку, і на ділову зустріч, і на свято. Такий образ буде ідеальним, якщо його доповнити піджаком чи блейзером.

Шкіряні штани

Які штани у трендах навесні 2024 року / Фото: Freepik

Ці брюки варто відмітити окремо. Тренд на шкіряні штани набирає шаленої популярності, ця модель міцно тримається на модному олімпі кілька років поспіль. Бо вони зручні, мають безліч варіантів, їх можна стилізувати як завгодно. Такі штани будуть доречними як на роботу, так і на свято чи прогулянку.

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