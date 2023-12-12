5 моделей верхнього одягу, який візуально вкорочує ноги: не варто такий купувати

Ці куртки робитимуть із фігури квадрат і візуально вкорочуватимуть ваш зріст, тому краще замінити їх на інші моделі.

Якщо неправильно підібраний одяг, то вже його краса і якість не мають жодного значення. Він не пасуватиме і візуально спотворюватиме навіть самий дорогий і модний образ. Особливо складно підібрати верхній одяг мініатюрним дівчатам, оскільки він переважно об’ємний, та й для пишних форм потрібно правильно підбирати модель, щоб не вкоротити собі зріст. Розповідаємо, який верхній одяг не варто купувати, щоб він візуально не вкорочував ноги своїй власниці.

Раніше ми писали про п'ять ознак того, що ваш пуховик застарів і чим краще його замінити.

Довгий об’ємний пуховик

Який верхній одяг візуально вкорочує ноги / Фото: pixabay.com

Такий пуховик більше нагадує ковдру, а не стильну куртку. Можливо, в ньому досить комфортно і тепло у найлютіші морози, але він зовсім не підходить для дівчат низенького росту, оскільки візуально обтинає ноги та робить із фігури квадрат. Натомість краще вибрати пуховик міді довжини, можна з поясом, який витягне силует і робитиме акцент на талії.

Шуба з довгим ворсом максі довжини

Який верхній одяг візуально вкорочує ноги / Фото: pixabay.com

Такі шуби досить ефектно виглядають на тих, у кого зріст вище 175 см, усім іншим таку річ не варто купувати. Краще вибрати альтернативні варіанти з довжиною міді, яка витягуватиме образ. Інакше доведеться миритися з тим, що ноги матимуть коротший вигляд, а фігура набере зайвого об’єму. Замінити таку шубу можна моделлю з екохутра із гладким ворсом міді довжини.

Куртка з масивним принтом

Який верхній одяг візуально вкорочує ноги / Фото: pixabay.com

Верхній одяг з великими принтами – не дуже вдалий вибір. Наразі вже давно вийшли з трендів малюнки у вигляді крупного гороху, флористика, клітинка чи стиль «логоманія». Оскільки такі куртки досить складно доповнити аксесуарами, щоб вони мали стильний та органічний вигляд. Окрім того, такий одяг робить фігуру значно більшою.

Куртка з хутряним коміром

Який верхній одяг візуально вкорочує ноги / Фото: pixabay.com

Багато представниць прекрасної статі будь-якого віку полюбляють великі хутряні коміри на куртках чи пальтах. І це не дивина, оскільки він не лише гарний, а й дуже теплий, добре гріє в морозну погоду. Та в цьому сезоні з ним потрібно розпрощатися, оскільки він не лише вийшов із моди, а ще вкорочує ноги і надає зайвих кілограмів фігурі.

Неонова куртка

Який верхній одяг візуально вкорочує ноги

Пуховики із блискучих неонових матеріалів ще кілька років тому вийшли з моди. До того ж, така куртка дуже збільшує об’єми тіла. Тому краще таку модель замінити на матову куртку. Якщо вам хочеться урізноманітнити свій образ і спробувати нову фактуру, можна вибрати пуховик з екошкіри.

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