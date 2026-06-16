5 модних речей для спеки, в яких ви почуватиметеся вільно, впевнено та комфортно

Літня мода 2026: стильні жіночі образи / © Фото з відкритих джерел

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Сучасна мода дедалі більше орієнтується не лише на зовнішній вигляд, а й на комфорт. У спекотні дні одяг має дозволяти шкірі дихати, не обмежувати рухів і не створювати відчуття надмірної відкритості. Експерти зі стилю радять звернути увагу на універсальні моделі, які легко поєднувати між собою та адаптувати до різних ситуацій.

Вільна сорочка — універсальна річ на все літо

Літня мода 2026: стильні жіночі образи / © Mixnews

Легка сорочка давно перестала бути виключно елементом офісного гардероба. Вона захищає шкіру від сонця, додає образу завершеності та чудово поєднується з базовими речами.

Найкраще вибирати моделі з бавовни, льону або попліну. Вільний крій і трохи спущене плече забезпечують комфорт навіть у найспекотніші дні. Носити сорочку можна поверх майки, сукні або купальника, створюючи десятки стильних комбінацій.

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Сукня-сорочка — практичне рішення на кожен день

Літня мода 2026: стильні жіночі образи / © Mixnews

Якщо хочеться мати жіночний вигляд, але без надмірної відкритості, сукня-сорочка стане чудовим вибором. Вона поєднує комфорт, елегантність і практичність.

Особливо популярними залишаються моделі довжини міді з поясом або вільним силуетом. Такі сукні однаково доречні для роботи, прогулянок і відпочинку.

Бермуди — золота середина між шортами та брюками

Літня мода 2026: стильні жіночі образи / © Mixnews

Бермуди є чудовою альтернативою коротким шортам. Вони більш стримані, але водночас залишаються легкими та зручними для літньої спеки.

Стилісти рекомендують обирати прямий або широкий крій довжиною до коліна чи трохи вище. Бермуди легко поєднуються із сорочками, футболками та топами, дозволяючи створювати як повсякденні, так і більш елегантні образи.

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Легкі бавовняні брюки — комфорт без перегрівання

Літня мода 2026: стильні жіночі образи / © Mixnews

Коли джинси стають занадто важкими для літа, на допомогу приходять брюки з тонкої бавовни чи льону. Вони забезпечують циркуляцію повітря та дозволяють почуватися комфортно навіть у спекотні дні.

Найкраще вибирати моделі прямого чи широкого крою в нейтральних кольорах: молочному, бежевому, світло-сірому й оливковому. Такі брюки легко комбінувати з будь-яким верхом.

Топ із закритими плечима — баланс між легкістю та елегантністю

Літня мода 2026: стильні жіночі образи / © Mixnews

Топи із закритими плечима стали одним із найпрактичніших трендів останніх сезонів. Вони забезпечують відчуття легкості, але водночас створюють більш стриманий і вишуканий образ.

Найкраще обирати моделі з якісної бавовни чи трикотажу, які не просвічуються та добре тримають форму. Такий верх гармонійно поєднується з брюками, спідницями та бермудами.

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