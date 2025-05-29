5 найефективніших способів боротьби з личинками хруща: як надовго позбутися шкідників

Личинки хруща — справжній ворог як для молодих саджанців, так і для дорослих городніх культур в період плодоношення. Вони пошкоджують корені, внаслідок чого рослини швидко в’януть, ніби довго були без води. Найчастіше личинки хруща оселяються в ґрунті ще задовго до того, як можна помітити їхню шкоду. Позбутися їх повністю складно, але значно зменшити популяцію — цілком реально. Про це пише ресурс «Ми-Україна».

Збирання руками. Цей спосіб вимагає купи часу та чималих фізичних зусиль, проте він абсолютно безпечний і не потребує жодних витрат. Навесні, коли земля вже прогріта, перекопайте ділянку на повну глибину штика лопати. Личинки зазвичай піднімаються ближче до поверхні, тож їх можна зібрати вручну. Головне — не залишайте їх на поверхні, адже вони здатні знову зариватися в землю.

Азот. Хрущі не люблять ґрунт із підвищеним вмістом азоту. Внесення добрив на основі сечовини або аміачної селітри допомагає не лише живити рослини, а й створює несприятливі умови для розвитку личинок. Якщо мінеральних добрив немає, можна полити грядки розчином нашатирного спирту (15 мл на 10 л води). Обов’язково зволожуйте землю перед обробленням. Проводити такі процедури варто навесні та на початку літа.

Біопрепарати на основі грибів (наприклад, боверії або метаризіуму) уражають личинок хруща зсередини. Такі засоби можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Оброблення необхідно проводити у вечірній час або в похмуру погоду, бо сонячне світло згубне для спор. Для стійкого ефекту може знадобитися кілька оброблень упродовж сезону.

Хімічні препарати. Якщо інші методи не дали результату, можна скористатися інсектицидами. Засоби на основі діазинону чи малатіону діють на нервову систему шкідника та знищують його за короткий час. Дотримуйтесь інструкцій, зволожуйте ґрунт перед обробленням та уникайте обприскувань у вітряну погоду. Не забувайте про період очікування перед збиранням урожаю.