5 найгарніших рослин для вашого саду, які пишно цвітуть, не потребують обрізання і догляду

Які рослини не потребують обрізання і догляду / © Pexels

Напевно, більшість квітникарів мріють про сад, який буде квітучим та ошатним, але без постійного обрізання і складного догляду. І таке бажання може стати реальністю, якщо правильно вибрати рослини. Адже є саме ті, які прикрашають ділянку розкішним виглядом, рясно цвітуть або мають декоративне листя, однак за ними не треба постійно доглядати.

Лаванда

Лаванда перетворює сад на маленький куточок затишної французької провінції. Вона утворює акуратні кущики, які самі тримають форму без обрізання. Рослина чудово переносить посуху, любить сонце й не потребує родючого ґрунту. Аромат лаванди відлякує шкідників і дарує відчуття гармонії з природою.

Барбарис

Барбарис — один з найгарніших декоративних кущів. Його листя змінює відтінки впродовж сезону — від яскраво-зеленого до осіннього багряного. Барбарис утворює щільні кущі, які не вимагають формування. Він легко переносить спеку, морози та добре приживається на бідному ґрунті, тому не потребує особливого догляду.

Спірея

Цей кущ називають «королем невибагливості». Спірея рясно вкривається білими, рожевими або пурпуровими суцвіттями й тішить тривалим яскравим цвітінням. Вона швидко росте, добре переносить обрізання зайвої зеленої маси, але навіть без нього має охайний і пишний вигляд.

Рудбекія

«Золоті соняшники» саду — саме так часто називають рудбекію. Вона невибаглива до ґрунту, легко витримує спеку й не потребує регулярного поливання. Цвіте від літа й аж до заморозків, утворюючи яскраві жовті килими.

Флокс волотистий

Флокси відомі своїм яскравим і тривалим цвітінням. Вони створюють густі зарості, які прикрашають сад кольоровими шапками від літа до осені. Кущі самостійно утворюють гарну форму, а догляд зводиться до поливання і підживлення кілька разів за сезон.