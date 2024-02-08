5 найкращих гібридних сортів огірків: смачні, стійкі до хвороб, дають найвищий урожай

Огірки цих сортів збиратимете відрами – запам’ятайте цей список.
Щоб зібрати великий урожай овочів, необхідно добре підготуватися і попрацювати. Це стосується також огірків. Спочатку треба вибрати гарний сорт, який би був стійким до різних хвороб, перепадів температур і гарно родив. І такі сорти вже є, селекціонери давно вивели гібриди, які мають гарний смак, відмінну стійкість і високу врожайність. Розповідаємо, на які п’ять сортів огірків треба звернути увагу, щоб отримати великий урожай.
Які огірки краще – гібридні чи сортові звичайні
Досвідчені городники все ж таки рекомендують вирощувати гібридні сорти, особливо тим, хто має невеликий досвід у цій справі. Бо гібриди стійкі до різних захворювань, стабільно дають багато плодів, не бояться несприятливих погодних умов і мають відмінні смакові якості.
Але гібриди вирощуються лише з першого покоління – F1. Якщо ви хочете зібрати насіння зі своїх огірків, тоді краще вибирати сортові. Бо у наступному поколінні – F2, рослина вже не має таких високоякісних властивостей.
Які гібриди огірків найсмачніші й мають високу врожайність
Наразі існує величезна кількість гібридних і сортових огірків, втім, є 5 найкращих за своїми смаковими властивостями і надвисокою врожайністю.
- Міранда. Це ранній гібрид, який посідає перше місце за своєю врожайністю. Огірки мають високу стійкість до захворювань, зокрема, борошнистої роси, не бояться різких температурних перепадів. Самі огірочки яскраво-зеленого кольору, хрусткі, мають довжину до 12 сантиметрів, вкрай соковиті.
- Лангіно. Це також ранній гібридний сорт огірків із максимально високою врожайністю. Самі огірки подовжені, темно-зеленого кольору, дуже смачні та хрумкі. Цей гібрид вирізняється своєю стійкістю до хвороб і тривалим плодоношенням.
- Зозуля – найвідоміший гібрид, який люблять всі українські городники. Огірки середньостиглі, високоврожайні, мають відмінний смак і світло-зелений колір. Плоди цього сорту підходять для вживання у сирому вигляді, соковиті та смачні, але їх не використовують для засолювання та маринування.
- Кібрія. Ці огірки мають високу врожайність, пружні, хрумкі соковиті й без гіркоти. Тому ідеальні для консервації. Гібрид підходить для вирощування у теплиці й відкритому ґрунті, не боїться хвороб.
- Гектор. Ранньостиглий гібрид, що запилюється бджолами. Має темні пружні плоди з пухирцями та шипами. Огірки мають відмінний смак, тонку шкірку, соковиті, без гіркоти. Плоди підходять як для консервації, так і для сирого вживання.
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