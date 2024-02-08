5 найкращих гібридних сортів огірків: смачні, стійкі до хвороб, дають найвищий урожай

Щоб зібрати великий урожай овочів, необхідно добре підготуватися і попрацювати. Це стосується також огірків. Спочатку треба вибрати гарний сорт, який би був стійким до різних хвороб, перепадів температур і гарно родив. І такі сорти вже є, селекціонери давно вивели гібриди, які мають гарний смак, відмінну стійкість і високу врожайність. Розповідаємо, на які п’ять сортів огірків треба звернути увагу, щоб отримати великий урожай.

Які огірки краще – гібридні чи сортові звичайні

Досвідчені городники все ж таки рекомендують вирощувати гібридні сорти, особливо тим, хто має невеликий досвід у цій справі. Бо гібриди стійкі до різних захворювань, стабільно дають багато плодів, не бояться несприятливих погодних умов і мають відмінні смакові якості.

Але гібриди вирощуються лише з першого покоління – F1. Якщо ви хочете зібрати насіння зі своїх огірків, тоді краще вибирати сортові. Бо у наступному поколінні – F2, рослина вже не має таких високоякісних властивостей.

Які гібриди огірків найсмачніші й мають високу врожайність

Наразі існує величезна кількість гібридних і сортових огірків, втім, є 5 найкращих за своїми смаковими властивостями і надвисокою врожайністю.

Міранда. Це ранній гібрид, який посідає перше місце за своєю врожайністю. Огірки мають високу стійкість до захворювань, зокрема, борошнистої роси, не бояться різких температурних перепадів. Самі огірочки яскраво-зеленого кольору, хрусткі, мають довжину до 12 сантиметрів, вкрай соковиті.

Це ранній гібрид, який посідає перше місце за своєю врожайністю. Огірки мають високу стійкість до захворювань, зокрема, борошнистої роси, не бояться різких температурних перепадів. Самі огірочки яскраво-зеленого кольору, хрусткі, мають довжину до 12 сантиметрів, вкрай соковиті. Лангіно. Це також ранній гібридний сорт огірків із максимально високою врожайністю. Самі огірки подовжені, темно-зеленого кольору, дуже смачні та хрумкі. Цей гібрид вирізняється своєю стійкістю до хвороб і тривалим плодоношенням.

Це також ранній гібридний сорт огірків із максимально високою врожайністю. Самі огірки подовжені, темно-зеленого кольору, дуже смачні та хрумкі. Цей гібрид вирізняється своєю стійкістю до хвороб і тривалим плодоношенням. Зозуля – найвідоміший гібрид, який люблять всі українські городники. Огірки середньостиглі, високоврожайні, мають відмінний смак і світло-зелений колір. Плоди цього сорту підходять для вживання у сирому вигляді, соковиті та смачні, але їх не використовують для засолювання та маринування.

– найвідоміший гібрид, який люблять всі українські городники. Огірки середньостиглі, високоврожайні, мають відмінний смак і світло-зелений колір. Плоди цього сорту підходять для вживання у сирому вигляді, соковиті та смачні, але їх не використовують для засолювання та маринування. Кібрія. Ці огірки мають високу врожайність, пружні, хрумкі соковиті й без гіркоти. Тому ідеальні для консервації. Гібрид підходить для вирощування у теплиці й відкритому ґрунті, не боїться хвороб.

Ці огірки мають високу врожайність, пружні, хрумкі соковиті й без гіркоти. Тому ідеальні для консервації. Гібрид підходить для вирощування у теплиці й відкритому ґрунті, не боїться хвороб. Гектор. Ранньостиглий гібрид, що запилюється бджолами. Має темні пружні плоди з пухирцями та шипами. Огірки мають відмінний смак, тонку шкірку, соковиті, без гіркоти. Плоди підходять як для консервації, так і для сирого вживання.

Читайте також:

Цей сорт помідорів завжди рясно родить: невибагливий у догляді, плоди м’ясисті та смачні

Коли сіяти перець на розсаду у лютому, березні 2024 року за місячним календарем

З одного куща зберете ціле відро: 7 сортів картоплі, які дають найвищий урожай