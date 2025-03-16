5 найкращих сортів яблук для українського саду: гарно родять і довго зберігаються

Якщо вибрати правильний сорт яблук, ви отримуватимете не лише гарний урожай, а й не знатимете клопоту із хворобами та шкідниками, які постійно атакують плодові дерева.
Розповідаємо, які сорти яблук найбільше підходять для українських садів, стійкі до хвороб і дають багатий урожай.
Які сорти яблук мають високу врожайність, добре зберігаються і стійкі до хвороб
- "Голден Делішес". Це один із найпопулярніших сортів яблук, і ось чому. Вони не лише дуже смачні, а й мають високу врожайність і добре зберігаються. Садівники люблять цей сорт, бо він стійкий до хвороб та шкідників, яблуні не потребують особливого догляду, а плоди зберігаються у погребі до весни.
- "Пінова" – зимові яблука, дуже соковиті, солодкі та смачні. Перевагою цього сорту є те, що перші яблука виростають вже на другий рік після висаджування дерева. "Пінова" має стійкість до хвороб, росте навіть на бідному ґрунті, не боїться різких перепадів температур. Цей сорт садівники люблять за те, що яблуні рясно родять і не вибагливі у догляді.
- "Симиренка". Цей сорт виведено ще в середині ХХ століття, однак він не втратив своєї популярності й досі. А все тому, що зелені зимові яблука добре зберігаються і з часом стають ще смачнішими. Яблуні добре родять, не вибагливі у догляді, плоди соковиті й дуже пахучі. Селекціонери на сьогодні вивели ще багато різновидів цього сорту, збагативши смак та аромат плодів. Яблуні добре переносять несприятливі кліматичні умови, однак вразливі до борошнистої роси, тому треба вчасно робити профілактику від цієї хвороби.
- "Гала". Цей осінній Новозеландський сорт полюбився українським садівникам, бо невибагливий у догляді й добре плодоносить. Яблука виростають середнього розміру, мають червоне забарвлення з жовтими смугами, соковиті та солодкі. Цей сорт не боїться борошнистої роси та парші, дає стабільно високий урожай.
- "Ред Принц" – зимовий сорт яблук, плоди мають досить великий розмір і насичений червоний колір. Сорт високоврожайний, яблука смачні та соковиті, мають легку кислинку. У погребі зберігатимуться упродовж чотирьох місяців. Однак цей сорт має слабкий імунітет до борошнистої роси, тому дерева треба регулярно обробляти, щоб захистити від хвороби.
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