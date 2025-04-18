5 найкращих високоврожайних сортів помідорів: солодкі, м’ясисті та стійкі до хвороб

Кожен господар має на своєму городі грядку з помідорами. Щоб овочі виросли великими, м’ясистими та солодкими, професійні агрономи рекомендують звернути увагу на ці п’ять сортів. Ці помідори не лише високоврожайні та смачні, а ще й ранньостиглі, тому плодами можна буде смакувати вже на початку липня.

Бичаче серце. Цей сорт вважається одним із найсолодших. Помідори ростуть крупними, вагою від 300 до 500 грамів. Плоди цього сорту не лише великі, а й надзвичайно соковиті. Сорт вирізняється високою врожайністю, добре росте на бідному ґрунті, невибагливий у догляді, але боїться різких перепадів температури.

Зінуля. Це ранньостиглий сорт. Плоди мають рожевий колір, на одному кущі їх виростає багато, тому буде стабільно рясний урожай. Ці помідори не бояться заморозків, посухи, шкідників і хвороб. Сорт цінується за якісні смакові властивості, помідори дуже солодкі та соковиті. Перший урожай можна буде збирати наприкінці червня.

Медовий спас — це середньостиглі помідори жовтого кольору. Плоди великого розміру, дуже солодкі, м’ясисті та соковиті, з легким карамельним присмаком. Сорт не боїться хвороб і шкідників, невибагливий у догляді. З одного куща можна зібрати до п’яти кілограмів помідорів. Культура росте невисокою, але її краще підв’язати, щоб не поламалася під вагою плодів.

Монгольський карлик. Це також один із ранніх сортів. Помідори не потребують особливого догляду, їх не треба підв’язувати й пасинкувати. Сама культура досить розлога, тому розсаду краще садити на достатній відстані одна від одної, щоб кущі могли вільно рости й розвиватися. Плоди виростають крупними, м’ясистими й дуже солодкими. З одного куща можна зібрати до 4 кг помідорів.