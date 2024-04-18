5 наймилозвучніших українських слів: їх можна сміливо використовувати в повсякденному спілкуванні

Українська мова багата мелодійними словами, якими не варто нехтувати при комунікації з іншими людьми.
Українці наразі дуже активно спілкуються українською мовою, відмовляючись від калькованих слів та суржика. А щоб поповнити свій лексичний запас, можна користуватися маловідомими словами. Адже наша мова вкрай багата милозвучними словами, які несправедливо призабуті. Тому не слід боятися таких лексем, їх варто впроваджувати у своє повсякденне спілкування. Розповідаємо, які п’ять слів є у словнику сучасної української мови, але їх мало хто знає.
Які 5 милозвучних слів є в українській мові
- Балаканина. Багатослівна розмова, що триває значний проміжок часу. Також балаканиною називають довгі розмови і навіть суперечки, де співрозмовники не можуть дійти до спільної згоди.
- Виднокрай. Ця лексема вживається на позначення горизонту – уявної лінії, яка розділяє небо та землю. Слово виникло на початку двадцятого століття, але було заборонене за часів радянської влади.
- Манівцем. В українській мові таким словом називають обхідну дорогу чи шлях у переносному значенні. Зазвичай цю лексему можна зустріти в усній народній творчості – казках, легендах, думах чи піснях. Також ним активно користувалися українські поети, щоб зробити свої поезії співучими та милозвучними.
- Уторопати. Таке слово використовується на позначення осягнення чогось чи розуміння якогось поняття. Також зустрічається варіація цього слова – "второпати".
- Наспіхом чи поспіхом. Це українське слово використовується на позначення дії, яка була виконана дуже швидко. Така лексема може мати негативний відтінок, коли щось зроблено наспіхом, тобто неякісно.
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