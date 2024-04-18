5 наймилозвучніших українських слів: їх можна сміливо використовувати в повсякденному спілкуванні

Українці наразі дуже активно спілкуються українською мовою, відмовляючись від калькованих слів та суржика. А щоб поповнити свій лексичний запас, можна користуватися маловідомими словами. Адже наша мова вкрай багата милозвучними словами, які несправедливо призабуті. Тому не слід боятися таких лексем, їх варто впроваджувати у своє повсякденне спілкування. Розповідаємо, які п’ять слів є у словнику сучасної української мови, але їх мало хто знає.

Які 5 милозвучних слів є в українській мові

Балаканина. Багатослівна розмова, що триває значний проміжок часу. Також балаканиною називають довгі розмови і навіть суперечки, де співрозмовники не можуть дійти до спільної згоди.

Багатослівна розмова, що триває значний проміжок часу. Також балаканиною називають довгі розмови і навіть суперечки, де співрозмовники не можуть дійти до спільної згоди. Виднокрай. Ця лексема вживається на позначення горизонту – уявної лінії, яка розділяє небо та землю. Слово виникло на початку двадцятого століття, але було заборонене за часів радянської влади.

Ця лексема вживається на позначення горизонту – уявної лінії, яка розділяє небо та землю. Слово виникло на початку двадцятого століття, але було заборонене за часів радянської влади. Манівцем. В українській мові таким словом називають обхідну дорогу чи шлях у переносному значенні. Зазвичай цю лексему можна зустріти в усній народній творчості – казках, легендах, думах чи піснях. Також ним активно користувалися українські поети, щоб зробити свої поезії співучими та милозвучними.

В українській мові таким словом називають обхідну дорогу чи шлях у переносному значенні. Зазвичай цю лексему можна зустріти в усній народній творчості – казках, легендах, думах чи піснях. Також ним активно користувалися українські поети, щоб зробити свої поезії співучими та милозвучними. Уторопати. Таке слово використовується на позначення осягнення чогось чи розуміння якогось поняття. Також зустрічається варіація цього слова – "второпати".

Таке слово використовується на позначення осягнення чогось чи розуміння якогось поняття. Також зустрічається варіація цього слова – "второпати". Наспіхом чи поспіхом. Це українське слово використовується на позначення дії, яка була виконана дуже швидко. Така лексема може мати негативний відтінок, коли щось зроблено наспіхом, тобто неякісно.

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