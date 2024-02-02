5 наймодніших курток весни 2024: практичні й розкішні моделі на будь-який смак і гаманець

На модному олімпі цього сезону прогнозовано залишаються класичні моделі.
Невдовзі весна, а це значить, що час подумати про оновлення гардеробу. Стилісти назвали п’ять курток, які будуть на піку трендів цього весняного сезону. Тому кожна модниця, яка хоче мати досконалий і стильний аутфіт, може вибрати зі списку підходящу базову модель. Розповідаємо, які весняні куртки найактуальніші й матимуть шалену популярність навесні 2024 року.
Куртка бомбер
Бомбери не здають своїх позицій кілька років поспіль, що не дивно. Адже ці куртки вільного крою пасують до будь-якого образу. У цьому сезоні імениті бренди експериментують з фасонами та кольорами, тому тут обмежень немає. Кожна модниця може вибрати собі стильну куртку за своїми вподобаннями, і не прогадає. Жінки з будь-якими формами можуть сміливо купувати цю куртку, щоб удосконалити свій повсякденний чи романтичний стиль.
Шкіряна куртка
Ця модель відноситься до вічної класики, актуальна для будь-якого образу, тому є незамінною річчю в гардеробі. Шкіряна куртка комбінується практично з усіма речами: джинсами, костюмами, сукнями, гольфами та сорочками. Стилісти рекомендують усім жінкам придбати таку модель. Цього сезону залишаються актуальними авіатори, косухи та прямі мінімалістичні моделі.
Тренч
Кожна власниця цієї речі уособлює собою досконалість та розкіш. Тому це просто найнеобхідніша річ для тих, хто хоче мати неперевершений вигляд з французьким шиком. Цей плащ зробить навіть найпростіший образ елегантним, виразним і стильним. Навесні 2024 року залишаються у трендах нюдові класичні моделі, шкіряні й замшеві тренчі.
Вітрівка
Ця річ захищає від дощу й вітру навесні, оскільки в цю пору року погода досить мінлива та непередбачувана. Така трендова річ повинна обов’язково бути під рукою. Вона пошита зі спеціальних матеріалів, які не промокають і не продуваються. Моделі цієї весни можуть бути найрізноманітнішими – від стриманих у монохромних кольорах до ультрасучасних із об’ємними рукавами.
Парка
Ця куртка незаслужено була забута в тому сезоні, та вона знову повертається на модний олімп. Якщо раніше ці моделі були лише зимовими, то зараз імениті дизайнери, у тому числі українські, пропонують демісезонні варіанти на будь-який смак та гаманець.
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