5 наймодніших курток весни 2024: практичні й розкішні моделі на будь-який смак і гаманець

Невдовзі весна, а це значить, що час подумати про оновлення гардеробу. Стилісти назвали п’ять курток, які будуть на піку трендів цього весняного сезону. Тому кожна модниця, яка хоче мати досконалий і стильний аутфіт, може вибрати зі списку підходящу базову модель. Розповідаємо, які весняні куртки найактуальніші й матимуть шалену популярність навесні 2024 року.

Куртка бомбер

Які куртки на піку трендів весною 2024 / Фото: Freepik

Бомбери не здають своїх позицій кілька років поспіль, що не дивно. Адже ці куртки вільного крою пасують до будь-якого образу. У цьому сезоні імениті бренди експериментують з фасонами та кольорами, тому тут обмежень немає. Кожна модниця може вибрати собі стильну куртку за своїми вподобаннями, і не прогадає. Жінки з будь-якими формами можуть сміливо купувати цю куртку, щоб удосконалити свій повсякденний чи романтичний стиль.

Шкіряна куртка

Які куртки на піку трендів весною 2024 / Фото: Freepik

Ця модель відноситься до вічної класики, актуальна для будь-якого образу, тому є незамінною річчю в гардеробі. Шкіряна куртка комбінується практично з усіма речами: джинсами, костюмами, сукнями, гольфами та сорочками. Стилісти рекомендують усім жінкам придбати таку модель. Цього сезону залишаються актуальними авіатори, косухи та прямі мінімалістичні моделі.

Тренч

Які куртки на піку трендів весною 2024 / Фото: Freepik

Кожна власниця цієї речі уособлює собою досконалість та розкіш. Тому це просто найнеобхідніша річ для тих, хто хоче мати неперевершений вигляд з французьким шиком. Цей плащ зробить навіть найпростіший образ елегантним, виразним і стильним. Навесні 2024 року залишаються у трендах нюдові класичні моделі, шкіряні й замшеві тренчі.

Вітрівка

Які куртки на піку трендів весною 2024 / Фото: Freepik

Ця річ захищає від дощу й вітру навесні, оскільки в цю пору року погода досить мінлива та непередбачувана. Така трендова річ повинна обов’язково бути під рукою. Вона пошита зі спеціальних матеріалів, які не промокають і не продуваються. Моделі цієї весни можуть бути найрізноманітнішими – від стриманих у монохромних кольорах до ультрасучасних із об’ємними рукавами.

Парка

Які куртки на піку трендів весною 2024

Ця куртка незаслужено була забута в тому сезоні, та вона знову повертається на модний олімп. Якщо раніше ці моделі були лише зимовими, то зараз імениті дизайнери, у тому числі українські, пропонують демісезонні варіанти на будь-який смак та гаманець.

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