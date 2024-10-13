5 наймодніших стрижок для тонкого ослабленого волосся, які надають екстраординарного об’єму

Розповідаємо, які трендові стрижки допоможуть перетворити тоненькі пасма на густу розкішну шевелюру.

Піксі з косим чубчиком

Які трендові стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Ця стрижка ніколи не вийде із моди, тому що вона рятує навіть дуже тонке пошкоджене волосся. За допомогою техніки градуювання пасма набувають екстраординарного об’єму та густоти. А косий чубчик допоможе акцентувати неперевершену стрижку, зробити її більш ефектною та легкою водночас. Піксі з косим чубчиком підходить до будь-якої форми обличчя та структури волосся, тому пасуватиме всім жінкам без винятку.

М'який багатошаровий піксі-боб

Які трендові стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Така багатошарова стрижка з м’якими контурами має у собі ознаки піксі та боба. Зачіска ідеальна для тонких локонів, адже техніка багатошаровості створює ефектний об’єм біля коренів волосся, за рахунок чого пасма лягають у правильну структуровану форму.

Асиметрична коротка стрижка піксі

Які трендові стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете кардинально змінити образ та не боїтеся експериментів із довжиною, тоді ця стрижка для вас. Зачіска пасуватиме власницям тонких ослаблених локонів, які завдяки техніці стрижки набувають об’єму та візуальної густоти. За рахунок асиметрії стрижка має коригувальний ефект, видовжує лінії обличчя й увиразнює вилиці.

Класична стрижка до плечей

Які трендові стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Така зачіска пасуватиме жінкам, які не хочуть експериментувати із довжиною волосся. Зазвичай для надання об’єму стрижка виконується у техніці багатошаровості чи градуювання пасом. Це допомагає набути локонам додаткового об’єму, візуальної густоти та здорового сяяння.

Скуйовджений боб із чубчиком набік

Які трендові стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Така зачіска із рваними кінцями та грайливими пасмами дозволить тонким ослабленим локонам набути екстраординарного об’єму. Зачіску можна доповнювати чубчиком набік, тоді вона матиме омолоджувальний ефект, приховає вікові зміни у зоні лоба та очей.

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