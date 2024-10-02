5 найпоширеніших міфів про оливкову олію: це має знати кожен

Ця олія, напевно, найпопулярніша у світі, тому не дивно, що про неї існує купа неправдивої інформації.
Розповідаємо, які 5 найпопулярніших міфів існують про оливкову олію, посилаючись на матеріал ресурсу Radioclub.
5 міфів про оливкову олію: це треба знати кожному
- Міф №1: сорти оливкової олії нічим не відрізняються. Є кілька видів оливкової олії, вони відрізняються своєю якістю. Олія першого віджиму — найвищої якості, вона нефільтрована і не має жодних домішок та консервантів. Саме її додають до страв, вона насичена антиоксидантними сполуками, тому вкрай корисна для здоров’я. Фільтрована оливкова олія не має корисних сполук і в ній є домішки, які подовжують термін її придатності.
- Міф №2: оливкову олію краще використовувати для заправки. Оливкову олію використовують не лише для заправки салатів — на ній смажать, готують їжу на грилі та запікають. Цю олію також застосовують у косметології та медицині.
- Міф №3: у процесі нагрівання оливкова олія втрачає поживні речовини. Експерти з безпеки харчування говорять, що під час нагрівання продукт може втрачати частину антиоксидантів. Усі інші корисні властивості залишаються.
- Міф №4: оливкова олія може призвести до збільшення ваги. Оливкова олія містить в собі поліненасичені жирні кислоти омега-3 й омега-9, які вкрай корисні для здоров’я. Її додають до різноманітних дієт, адже вона здатна пришвидшувати обмін речовин і допомагає швидко та безпечно схуднути.
- Міф №5: світла оливкова олія містить менше калорій. Всі види оливкової олії мають однакову кількість калорій. Різниця лише у їхній якості та смакових властивостях.
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