5 найсолодших і найсоковитіших сортів моркви: обов'язково посадіть їх на своєму городі

Кожен український господар садить на своєму городі моркву, бо це один із найпопулярніших, найсмачніших та найкорисніших овочів.

Є п’ять сортів моркви, яка не лише корисна, а й дуже смачна за рахунок високого вмісту цукру. До того ж, така морква виростає великою, дуже соковита і не репається. Розповідаємо, посилаючись на ресурс VSN, які сорти моркви найсолодші.

Які сорти моркви найсолодші: їх треба обов'язково посадити на своєму городі

"Нантська". Це напевно найпопулярніший сорт, а все завдяки високому вмісту каротину, соку та цукру. Морква циліндричної форми, виростає великою та гладкою, має заокруглений кінчик. Одна морквина виростає до двадцяти сантиметрів і важить близько ста грамів. Плід має оранжевий колір, добре зберігається, не гниє. З цієї моркви можна робити сік та пюре для дітей.

Це напевно найпопулярніший сорт, а все завдяки високому вмісту каротину, соку та цукру. Морква циліндричної форми, виростає великою та гладкою, має заокруглений кінчик. Одна морквина виростає до двадцяти сантиметрів і важить близько ста грамів. Плід має оранжевий колір, добре зберігається, не гниє. З цієї моркви можна робити сік та пюре для дітей. "Дюймовочка". Цей сорт невибагливий у догляді, ранньостиглий і має високий вміст цукру й соку. Виростає до 10 сантиметрів у довжину і має 5 сантиметрів у діаметрі. Її не треба чистити перед приготуванням, має оранжевий колір. Морква залишається хрусткою навіть після приготування, тому буде ідеальною для салатів і консервації.

Цей сорт невибагливий у догляді, ранньостиглий і має високий вміст цукру й соку. Виростає до 10 сантиметрів у довжину і має 5 сантиметрів у діаметрі. Її не треба чистити перед приготуванням, має оранжевий колір. Морква залишається хрусткою навіть після приготування, тому буде ідеальною для салатів і консервації. "Пурпуровий дракон". Це фіолетова морква, однак дуже солодка, всередині має червонувато-помаранчевий відтінок. Морква буде дуже солодкою, якщо її вирощувати у теплиці. Цей сорт багатий на антоціани й антиоксиданти, за що його високо цінують прихильники здорового способу життя. Плоди мають конусоподібну форму, виростають до 25 сантиметрів у довжину. Морква має легкий горіховий присмак.

Це фіолетова морква, однак дуже солодка, всередині має червонувато-помаранчевий відтінок. Морква буде дуже солодкою, якщо її вирощувати у теплиці. Цей сорт багатий на антоціани й антиоксиданти, за що його високо цінують прихильники здорового способу життя. Плоди мають конусоподібну форму, виростають до 25 сантиметрів у довжину. Морква має легкий горіховий присмак. "Карамелька". Цей сорт вважається найкращим для зимового зберігання. Плоди виростають крупними, гладкими і без дефектів, під час тривалого зберігання у моркви збільшується кількість каротину. Сорт високоврожайний, плоди рівні, довгасті, мають округлий кінчик. Морква має солодку соковиту м’якоть, її можна використовувати для приготування фрешів та смузі.

Цей сорт вважається найкращим для зимового зберігання. Плоди виростають крупними, гладкими і без дефектів, під час тривалого зберігання у моркви збільшується кількість каротину. Сорт високоврожайний, плоди рівні, довгасті, мають округлий кінчик. Морква має солодку соковиту м’якоть, її можна використовувати для приготування фрешів та смузі. "Мускат". Це німецький старовинний сорт моркви, який не вибагливий у догляді, добре росте на бідному ґрунті і не боїться спеки. Морква виростає до 20 см, має конусоподібну форму з тупим кінцем. М'якоть – рожево-помаранчева, дуже солодка й соковита, має присмак мускатного винограду. Добре зберігається, не втрачає свою цукристість після приготування.

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