5 найсолодших і найсоковитіших сортів моркви: обов'язково посадіть їх на своєму городі

Кожен український господар садить на своєму городі моркву, бо це один із найпопулярніших, найсмачніших та найкорисніших овочів.
Є п’ять сортів моркви, яка не лише корисна, а й дуже смачна за рахунок високого вмісту цукру. До того ж, така морква виростає великою, дуже соковита і не репається. Розповідаємо, посилаючись на ресурс VSN, які сорти моркви найсолодші.
Які сорти моркви найсолодші: їх треба обов'язково посадити на своєму городі
- "Нантська". Це напевно найпопулярніший сорт, а все завдяки високому вмісту каротину, соку та цукру. Морква циліндричної форми, виростає великою та гладкою, має заокруглений кінчик. Одна морквина виростає до двадцяти сантиметрів і важить близько ста грамів. Плід має оранжевий колір, добре зберігається, не гниє. З цієї моркви можна робити сік та пюре для дітей.
- "Дюймовочка". Цей сорт невибагливий у догляді, ранньостиглий і має високий вміст цукру й соку. Виростає до 10 сантиметрів у довжину і має 5 сантиметрів у діаметрі. Її не треба чистити перед приготуванням, має оранжевий колір. Морква залишається хрусткою навіть після приготування, тому буде ідеальною для салатів і консервації.
- "Пурпуровий дракон". Це фіолетова морква, однак дуже солодка, всередині має червонувато-помаранчевий відтінок. Морква буде дуже солодкою, якщо її вирощувати у теплиці. Цей сорт багатий на антоціани й антиоксиданти, за що його високо цінують прихильники здорового способу життя. Плоди мають конусоподібну форму, виростають до 25 сантиметрів у довжину. Морква має легкий горіховий присмак.
- "Карамелька". Цей сорт вважається найкращим для зимового зберігання. Плоди виростають крупними, гладкими і без дефектів, під час тривалого зберігання у моркви збільшується кількість каротину. Сорт високоврожайний, плоди рівні, довгасті, мають округлий кінчик. Морква має солодку соковиту м’якоть, її можна використовувати для приготування фрешів та смузі.
- "Мускат". Це німецький старовинний сорт моркви, який не вибагливий у догляді, добре росте на бідному ґрунті і не боїться спеки. Морква виростає до 20 см, має конусоподібну форму з тупим кінцем. М'якоть – рожево-помаранчева, дуже солодка й соковита, має присмак мускатного винограду. Добре зберігається, не втрачає свою цукристість після приготування.
Читайте також:
Оцет тепер купуватимете літрами: три корисні лайфгаки із застосування
Хитрий трюк з алюмінієвою фольгою: допоможе позбутися жиру й нагару за лічені секунди