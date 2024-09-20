5 незначних вчинків, які призводять до швидкого руйнування шлюбу та розлучення

У стосунках не буває незначних вчинків, будь-яка неправильна дія може стати руйнівною для шлюбу.
Психологи назвали п’ять причин, які можуть призвести до швидкого розлучення.
Які дії партнерів у стосунках призводять до розриву
- Ви постійно критикуєте свого партнера. Ніхто не повинен виправдовувати ваших сподівань, навіть якщо це ваша друга половинка. У стосунках важливо зосереджуватися на тому, що вони вам дають. І варто навчитися цінувати людину, яка поруч із вами, не зациклюючись на тому, що партнер не відповідає вашим стандартам. Це виключно ваш погляд і ваші сподівання, які можуть не мати нічого спільного з іншою людиною, навіть якщо це ваша друга половинка.
- Ви не можете вибачити помилок, які ваш партнер зробив у минулому, навіть якщо він докладає всіх зусиль, щоб не повторювати їх. Якщо ваша близька людина намагається загладити свою провину і вже не робить тих дій, які вам завдають болю, то її давно треба вибачити. Якщо ви не можете цього зробити, то краще припинити стосунки одразу, а не постійно нагадувати собі та йому про колишні промахи. Такі взаємини приречені, ваш партнер все одно піде, щоб не терпіти постійні дорікання та приниження.
- У вас чи вашого партнера депресія, але ви не звертаєтеся за допомогою. Якщо у вас порушений сон, немає апетиту, радості, брак енергії, відчуття безнадії та нікчемності, тоді варто звертатися за допомогою. Адже коли нам погано, нас дратує, що поряд з нами живуть люди, у яких все добре. Тож, якщо у вас чи вашого партнера є ознаки депресії, варто звертатися за допомогою до спеціалістів, а не руйнувати свої добрі стосунки з близькими людьми.
- Ви не реагуєте на прохання свого партнера. Якщо ви зайняли оборонну позицію, дієте лише так, як вам зручно, не враховуєте інтереси свого партнера, ваші стосунки під загрозою. Адже у взаєминах перебувають двоє, які мають дослухатися одне до одного і йти на компроміси. Інакше вашому партнерові просто набридне обслуговування ваших інтересів і він піде від вас.
- Ви намагаєтеся зробити свого партнера досконалим. Якщо ви надивилися фільмів чи наслухалися вебінарів про те, яким повинен бути ідеальний партнер, а потім вирішили зробити такого зі своєї другої половинки, вас може чекати велике розчарування. Ви абсолютно не маєте права перероблювати іншу людину чи підганяти її під свої ідеали. Просто задумайтеся, чи було б приємно вам, якби з вас робили ідеал, який би відповідав вимогам інших.
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