5 ознак того, що у вас рідкісний тип особистості: таких людей менше 2% на планеті

Серед шістнадцяти типів особистості за тестом Майєрс-Бріггс (MBTI) є один, який зустрічається вкрай рідко. Це тип INFJ — комбінація інтроверсії, розвиненої інтуїції, емоційної глибини та цілеспрямованості.

Який у вас тип особистості

Який у вас тип особистості / © Freepik

Такий психотип мають менше 2% людей на планеті, їх ще називають «адвокатами» чи «духовними провідниками». Це ті особистості, які здатні тонко відчувати світ, співчувати іншим і прагнуть зробити життя кращим не лише для себе, а й для всіх, хто живе на планеті. Про це пише ресурс «Патріоти України».

Які найголовніші ознаки того, що ви маєте рідкісний психотип INFJ

  • У вас унікальне бачення світу — через емоції та інтуїцію. Ви маєте приховану силу, якої не видно, та саме це і створює навколо вас ореол загадковості.

  • Вам хочеться самотнотсі. Хоч ви відкриті до спілкування, справжній спокій і натхнення знаходите лише в тиші. Вам потрібен час, щоб побути наодинці, «перезавантажитися» і знову дарувати світлу енергію іншим людям.

  • Ви бачите людей наскрізь. Ваша інтуїція надзвичайно розвинена, ви зчитуєте емоції й наміри без слів. Вас важко обдурити, бо ви тонко відчуваєте приховані мотиви поведінки інших людей.

  • Ви маєте стійкий моральний компас. Чесність, справедливість і принциповість — ваша внутрішня опора. Ви не терпите фальші, маніпуляцій та подвійних стандартів, завжди вибираєте шлях чесності, навіть коли це дуже складно.

  • У вас є місія. Ваша мета — не просто прожити своє життя, а змінити цей світ на краще. Серед власників цього психотипу багато історичних постатей, наприклад, Мартін Лютер Кінг, Елеонора Рузвельт, Нельсон Мандела.

