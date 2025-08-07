5 ознак того, що у вас рідкісний тип особистості: таких людей менше 2% на планеті

Такий психотип мають менше 2% людей на планеті, їх ще називають «адвокатами» чи «духовними провідниками». Це ті особистості, які здатні тонко відчувати світ, співчувати іншим і прагнуть зробити життя кращим не лише для себе, а й для всіх, хто живе на планеті. Про це пише ресурс «Патріоти України».

У вас унікальне бачення світу — через емоції та інтуїцію. Ви маєте приховану силу, якої не видно, та саме це і створює навколо вас ореол загадковості.

Вам хочеться самотнотсі. Хоч ви відкриті до спілкування, справжній спокій і натхнення знаходите лише в тиші. Вам потрібен час, щоб побути наодинці, «перезавантажитися» і знову дарувати світлу енергію іншим людям.

Ви бачите людей наскрізь. Ваша інтуїція надзвичайно розвинена, ви зчитуєте емоції й наміри без слів. Вас важко обдурити, бо ви тонко відчуваєте приховані мотиви поведінки інших людей.

Ви маєте стійкий моральний компас. Чесність, справедливість і принциповість — ваша внутрішня опора. Ви не терпите фальші, маніпуляцій та подвійних стандартів, завжди вибираєте шлях чесності, навіть коли це дуже складно.