5 ознак, які вказують на те, що ви розумніші ніж про себе думаєте

Може ви помиляєтесь, коли думаєте, що не достатньо розумні

Як виявилося, не зовсім розумні люди схильні переоцінювати свою компетентність, тоді як розумні люди схильні недооцінювати себе.

Те, що ви не надто впевнені у власній розумності якраз може свідчити про те, що ви досить розумні.

Психологи назвали п'ять ознак того, що ви розумніші, ніж про себе думаєте.

Ви розмовляєте самі з собою. Як це не дивно, часті розмови із самим собою не є ознакою вашого божевілля чи самотності, насправді це може вказувати на високий рівень інтелекту. Психологи виявили, що розмова із самим собою вголос покращує самоконтроль та концентрацію – важливих аспектів інтелекту. Відомий факт, що професійні спортсмени під час змагань часто розмовляють самі з собою. Ви допитливі. Цікавість до світу, відкритість новому досвіду також вказує на високий рівень IQ. Ви відчуваєте себе щасливим, коли знаходитесь на самоті. Деяким людям завжди потрібна компанія та вони ненавидять самотність, тоді як інші не вбачають проблем із тим, що багато часу бути на наодинці з собою. Але яка поведінка свідчить про інтелект? Британське дослідження показало чіткий зв'язок між задоволенням від самотності та інтелектом. "Більш розумні люди більше задоволені життям, ніж ті, які частіше спілкуються з друзями" , - йдеться у висновках дослідження. Психологи це пояснюють наступним чином -- люди, які багато часу усамітнені, більше часу приділяють роздумам, планам та їх реалізації. У вас чудове почуття гумору. Доведено, що кумедні люди володіють високим інтелектом, хоча мало хто вважає хорошого клоуна найрозумнішим у групі. Проте доведено що професійні коміки та люди з хорошим почуттям гумору особливо розумні. Кмітливість та інтелект – неперевершене поєднання. Ви знаєте, що нічого не знаєте і зізнаєтесь у цьому. Розумні люди легко зізнаються, коли вони чогось не знають або не знайомі з певною темою. Вони не бояться сказати: "Я не знаю". Натомість вони будуть робити усе, щоб найближчим часом про це дізнатися. В той час як, чим менш людина розумна, тим більше вона переоцінює свої когнітивні здібності.

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