5 помилок у макіяжі, які підкреслюють зморшки та роблять на вигляд старшою

Макіяж може як підкреслити риси обличчя та природно красу, приховати недоліки, так і навпаки, ще більше підкреслити їх. Про основні помилки в макіяжу, яких потрібно уникати, щоб не виглядати старшою, розповіли стилісти. Але важливо пам'ятати, що макіяж є індивідуальною річчю і те, що підкреслити недоліки в однієї людини, для іншої може виявитися виграшним.

Яких помилок краще уникати при нанесенні макіяжу

Багато тонального крему

Тональний крем призначений створювати рівну основу, приховувати недоліки шкіри, пори, почервоніння, пігменті плями тощо. Але тональний крем не замінює коректор чи консилер. Не потрібно наносити товстий шар крему на обличчя, головне — вибрати тон, який відповідатиме вашій шкірі, включно з її відтінком (теплий, прохолодний або нейтральний.

Відповідну основу потрібно наносити не на все обличчя, лише на проблемні зони. Ретельно розтушуйте тон, не забуваючи про шию і не переборщіть. Нанесення великої кількості тонального крему може візуально збільшити пори та підкреслити зморшки.

Темні тіні для повік

З віком очі візуально змінюють форму, стають більш прикритими через те, що верхня повіка виглядає більш припухлою, приховуючи нижню.

Щоб компенсувати цей недолік, багато жінок, щоб створити контраст і "розкрити" очі, наносять тіні дуже темного кольору. Але отримують зворотний ефект — будь-який надто темний колір тільки підкреслює зморшки та надає різкого вигляду.

Щоб "відкрити" очі найкраще рішення — це вибрати тіні світлого або нейтрального відтінку, бежевого, сіро-коричневого.

"Неправильні" брови

Брови мають величезне значення в композиції обличчі. Мода на форму брів змінюється дуже швидко, але не варто бігти за новими тенденціями, щоб мати молодший вигляд. Дуже тонкі брови можуть додати кілька зайвих років.

Найкраще дотримуватися природної лінії брів і не намагатися створити форму там, де її не існує. Якщо брови рідкі, необов'язково робити мікроблейдинг, достатньо підібрати олівець для брів відповідного відтінку і заповнити ділянки, на яких немає волосся.

Темна підводка на нижній повіці

Щоб візуально збільшити очі, деякі жінки наносять чорну або коричневу підводку на нижню повіку. Такий спосіб досягає зворотного ефекту — очі візуально "закриваються", виглядають меншими. Крім того, темна нижня підводка привертає увагу до темних кіл під очима, зморшок та інших вікових змін.

Краще використовувати тілесну підводку для очей, яка зробить ваші очі яскравішими та більшими, а погляд свіжішим.

Темна помада

Якщо тон вашої шкіри не відповідний, занадто темна помада може створити безглуздий контраст, наголошує на зморшках навколо губ. Щоб цього не сталося, спробуйте обвести губи нюдовим олівцем для губ, а зверху нанести помаду нейтрального тону і блиск. Такий прийом підкреслить природно красу губ та надасть їм трохи об'єму.

Якщо ви допускаєтесь згаданих помилок в макіяжі, спробуйте їх виправити та побачите, що набули більш сучасного та свіжого вигляду.

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