5 помилок під час прибирання, які можуть спричинити появу конденсату на вікнах і цвілі в домі

Як запобігти появі цвілі вдома: помилки та корисні поради

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Восени проблема конденсату на вікнах і появи цвілі стає особливо помітною через холодні поверхні, опалення та зачинені вікна. Водночас посилювати вологість у будинку можуть і звичайні помилки під час прибирання.

Про це пише британське видання Netmums.

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Конденсат утворюється, коли тепле вологе повітря контактує з холодною поверхнею, наприклад вікном або зовнішньою стіною. Якщо вона регулярно залишається мокрою, створюються сприятливі умови для появи цвілі. Оптимальною для житла називають відносну вологість від 40% до 60%, тоді як показники понад 60% можуть сприяти розвитку цвілі.

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Які помилки під час прибирання підвищують вологість

Однією з поширених помилок є використання надто великої кількості води під час миття підлоги. Поки вона висихає, вода випаровується та підвищує вологість повітря. Тому швабру радять добре відтискати, прибирати ділянками та провітрювати приміщення під час висихання підлоги.

Ще одна проблема — брудні або засмічені витяжки на кухні та у ванній кімнаті. Через жир і пил вони гірше відводять пару, тому волога після приготування їжі чи душу залишається всередині. Кришки та фільтри рекомендують регулярно очищати й встановлювати назад лише після повного висихання.

Причиною посилення конденсату можуть стати й запилені радіатори. Пил між їхніми ребрами заважає ефективному поширенню тепла, через що стіни та вікна поруч можуть залишатися холоднішими. Радіатори радять очищати після вимкнення опалення та їхнього охолодження.

Уваги потребують також дивани, подушки, штори та килими. На них накопичуються пил, волокна й шерсть домашніх тварин, які можуть утримувати вологу. Восени та взимку такі поверхні рекомендують частіше пилососити, а знімні чохли — прати.

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П’ята помилка — сушіння мокрих ганчірок, швабр і кухонних рушників на радіаторах або залишення їх мокрими в кімнаті. Вони поступово віддають воду в повітря, підвищуючи вологість. Після використання їх краще добре відтиснути та сушити у провітрюваному місці.

Як швидко зменшити ризик появи цвілі

Конденсат на вікнах радять не залишати надовго. Краплі води варто витирати сухою тканиною з шибок, рам і підвіконь, а саму тканину після цього висушувати у провітрюваному місці.

Також допомагає коротке інтенсивне провітрювання. Вікна можна широко відчиняти на 5–10 хвилин, зокрема після приготування їжі або душу. Витяжку варто залишати ввімкненою ще кілька хвилин після таких занять.

Контролювати ситуацію можна за допомогою гігрометра. Особливу увагу слід приділяти кімнатам, де відносна вологість перевищує 60%.

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Якщо ж цвіль після очищення швидко з’являється знову, поширюється на значні площі або в приміщенні відчувається сильний затхлий запах, причина може бути пов’язана не лише з побутовою вологістю, а й зі станом самого житла.

Нагадаємо, деякі кімнатні рослини можуть допомагати регулювати вологість повітря. Експерт назвав сім видів, які стануть додатковими помічниками в боротьбі з конденсатом.

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