5 популярних порід котів, яких би не завів ветеринар: у чому причина

Бенгальська кішка

Ветеринар назвав п’ять популярних порід котів, яких він особисто не завів би через підвищені ризики для здоров’я та потенційно дороговартісне лікування. Свою позицію лікар Амір Анварі озвучив у TikTok, пояснивши, що багато з цих тварин мають генетично зумовлені проблеми, які можуть суттєво вплинути на якість життя улюбленця.

Про це повідомило видання Express.

За словами фахівця, рішення взяти кота додому потребує зваженого підходу. Окрім характеру й зовнішності, варто враховувати можливі хронічні захворювання, притаманні певним породам.

Перський кіт

Перси належать до брахіцефальних порід із пласкою мордочкою. Така анатомія часто провокує труднощі з диханням, стоматологічні проблеми та постійні виділення з очей. Окрім цього, вони потребують щоденного догляду через довгу шерсть. Також порода схильна до полікістозу нирок — захворювання, за якого в органі формуються кісти, що з часом можуть призвести до ниркової недостатності.

Бенгальський кіт

Бенгали, попри ефектну зовнішність і високий рівень активності, мають ризики розвитку катаракти та прогресуючої атрофії сітківки, що може завершитися втратою зору. Серед інших поширених діагнозів — гіпертрофічна кардіоміопатія, яка викликає потовщення серцевого м’яза та здатна призвести до серцевої недостатності.

Екзотична короткошерста

Цю породу часто називають «короткошерстою версією перса». Хоча вона не має складного догляду за шерстю, інші проблеми залишаються: труднощі з диханням, стоматологічні ускладнення, захворювання очей, полікістоз нирок і можливі серцеві патології.

Регдолл

Регдоли відомі лагідним темпераментом, однак, за словами ветеринара, вони також мають генетичну схильність до полікістозу нирок та гіпертрофічної кардіоміопатії. Крім того, можливі проблеми із сечовим міхуром і схильність до ожиріння, що потребує постійного контролю.

Шотландська висловуха

Особливість цієї породи — складені вуха — зумовлена генетичною мутацією, яка впливає на хрящову тканину. Водночас вона зачіпає не лише форму вух, а й усі суглоби тварини. Через це коти можуть страждати на остеохондродисплазію та дегенеративні захворювання суглобів, що супроводжуються болем. Ветеринар наголосив, що мутація є домінантною, тому проблеми можливі навіть у тварин без виражено складених вух, і поставив під сумнів етичність подальшого розведення цієї породи.

