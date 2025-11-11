5 порад, як врятувати собаку від стресу під час вибухів

Собака / © unsplash.com

Гучні звуки вибухів та сирен сильно б’ють по психіці собак, вони можуть навіть нашкодити собі. Фахівці радять господарям зберігати спокій, адже тривога передається тварині. Ось головні поради, як захистити улюбленця під час війни.

Про це пише Blik.

Собаки сприймають шуми набагато гостріше за людей. Проте фахівці з поведінки тварин радять у першу чергу стежити за собою.

«Собаки дуже чутливі до настрою людини. Якщо господар нервує, тривога передається і тварині», — пояснює ветеринар Рейчел Гарбатт виданню Mirror.

Під час обстрілів слід тримати тварину в безпечному місці, не залишати на прив’язі та, найголовніше, зберігати власний спокій.

Якщо є ризик очікуваних вибухів або сирен (наприклад, у комендантську годину), рекомендують вигулювати собаку заздалегідь. Важливо, щоб вона встигла зробити всі свої потреби та була трохи втомленою — фізична втома допомагає зменшити стрес.

Тварині життєво потрібне безпечне укриття, де вона почуватиметься захищеною. Це може бути куток кімнати, ванна або спеціальний бокс.

У цьому місці рекомендується розмістити підстилку, улюблені іграшки або речі господаря із його запахом. Також варто увімкнути тиху музику чи «білий шум» (звук дощу, водоспаду) і закрити штори, щоб зменшити зовнішні подразники.

Знизити тривожність допомагає і правильне харчування. Переконайтеся, що корм вашого улюбленця містить вітаміни групи B, магній, триптофан та омега-3. Вода завжди повинна бути свіжою та у вільному доступі.

Коли потрібен ветеринар

Якщо собака поводиться небезпечно, варто звернутися до лікаря.

«Деякі тварини ховаються, намагаються гризти двері або можуть нашкодити собі, тому ветеринар може порадити безпечні способи зниження тривожності», — додає Рейчел.

Це можуть бути заспокійливі засоби чи феромонові спреї. Агресія, деструктивна поведінка або надмірна пасивність також можуть свідчити про дискомфорт або біль.

На випадок переходу в укриття рекомендується підготувати окрему «тривожну сумку» для собаки: з водою, кормом, повідцем, ковдрою, документами та улюбленою іграшкою.

Нагадаємо, у холодну пору року одяг потрібен не всім собакам. Експерти пояснюють, що додаткове утеплення рекомендоване дрібним, худим і короткошерстим породам, а також цуценятам, літнім і хворим тваринам, які швидше втрачають тепло.

Натомість великі собаки з густою або подвійною шерстю — як-от хаскі, ньюфаундленди чи бернські зенненгунди — зазвичай добре переносять холод і не потребують зимового одягу. Ветеринари радять враховувати вологість і вітер, стежити за поведінкою улюбленця та правильно підбирати розмір одягу, щоб уникнути дискомфорту чи подразнень.