5 порад, як знайти своє справжнє кохання, якщо вам за шістдесят

Більшість літніх людей вважають, що в їхньому житті вже немає місця особистому щастю і почуттям, проте це зовсім не так.
Розповідаємо, як і де знайти свою другу половинку, якщо вам за шістдесят.
Як знайти своє справжнє кохання, якщо вам за 60
- Складіть умовний портрет. Спочатку треба визначитися, з якою людиною ви хочете мати стосунки, які якості в людині ви цінуєте найбільше, з чим готові миритися у взаєминах, а що для вас буде неприйнятним. Це дасть можливість знайти саме ту людину, з якою у вас будуть схожі цінності та погляди на життя. Взаємини, де двоє дивляться в одному напрямку, приречені на щастя.
- Зареєструйтеся у соцмережах. Наразі є купа груп і сторінок за інтересами, де ви зможете познайомитися з людиною, яка розділятиме ваші смаки, цінності та погляди на життя. І вам не треба буде навіть виходити з дому, щоб знайомитися і спілкуватися з цікавими людьми. Для цього необхідні лише телефон, інтернет і бажання.
- Зберігайте дружні стосунки з людьми. Намагайтеся не втрачати спілкування зі старими знайомими та друзями. Можливо, хтось із них також шукає свою другу половинку. Або у них є родичі та друзі, які так само готові до стосунків і з радістю спілкуватимуться з вами.
- Екскурсії, музеї й театри. Це чудові місця, де ви зможете не лише добре провести дозвілля, а й зустріти людей, які в перспективі стануть для вас чудовими друзями. Хто знає, можливо, на одній з екскурсій ви зустрінете кохання всього свого життя.
- Клуби за інтересами. Це можуть бути танці, гурток вишивання чи в’язання, читання й обговорення цікавих книжок, аеробіка тощо. Неважливо, що ви виберете, однак саме там ви зможете не лише цікаво і з користю провести свій час, а й зустріти людину, з якою проведете все життя.
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