Сімейні домівки з активним ритмом життя потребують тварин, що легко пристосовуються до метушні, люблять людей та не вимагають складного догляду. Ветеринари виокремлюють п’ять порід котів, які найкраще вписуються у великі родини й комфортно почуваються поруч із дітьми та іншими домашніми улюбленцями.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Бірман

Бірмани відомі лагідністю, спокійним характером та любов’ю до родинних активностей. Ветеринари зазначають, що ці коти добре ладнають із дітьми та іншими тваринами, не надто голосисті та не потребують складного догляду. Одношарова шерсть легко розчісується, тому достатньо кількох хвилин на тиждень, щоб підтримувати її в порядку.

Основні риси: м’який характер, товариськість, простота у догляді

Тривалість життя: 9–15 років

Бурма

Бурманські коти — справжні «компанійські душі». Вони прив’язані до людей, швидко входять у довіру й залишаються грайливими навіть у дорослому віці. Це голосніша порода, тож власникам доведеться звикнути до комунікації «котячою мовою». Водночас бурми дуже орієнтовані на людину та чудово підходять родинам, які готові приділяти коту увагу щодня.

Основні риси: ласкавість, активність, соціальність

Тривалість життя: від 12 років

Британська короткошерста

Ці коти — ідеальний варіант для сімей, що шукають спокійного, невибагливого улюбленця. Британці доброзичливі, врівноважені й не схильні до надмірної активності. Вони із задоволенням проводять час поруч із родиною, але так само комфортно почуваються, займаючись своїми справами.

Основні риси: стриманість, ніжність, самостійність

Тривалість життя: 12–20 років

Мейн-кун

Попри свій вражаючий розмір, мейн-куни — справжні «м’які велетні». Вони лагідні, доброзичливі та охоче взаємодіють із людьми. Часто слідують за господарями по всій квартирі, цікавляться всім, що відбувається, та добре пристосовуються до ритму сімейного життя. Ветеринари застерігають: порода може мати схильність до серцевих захворювань, тож регулярні огляди особливо важливі.

Основні риси: дружелюбність, урівноваженість, соціальність

Тривалість життя: від 12,5 років

Регдол

Регдоли отримали свою назву через звичку розслаблятися на руках, мов м’яка іграшка. Це одна з найбільш орієнтованих на людину порід: вони люблять спокій, передбачуваність і тепло сімейних обіймів. Регдоли невибагливі, добре реагують на шум у домі та чудово підходять дітям, які навчаються поводитися з тваринами.

Основні риси: лагідність, спокій, відкритість до взаємодії

Тривалість життя: 15+ років

