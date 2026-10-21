5 порід собак, які підкорюють своєю добротою та відданістю: кого радить експертка

5 порід собак із характером золотистого ретривера — список експертки / © Pixabay

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Золотисті ретривери відомі своєю доброзичливістю, відданістю та любов’ю до людей. Водночас схожий характер мають й інші породи, серед яких є менші собаки та тварини з коротшою шерстю.

Про це розповіла фахівчиня з дресирування собак Бріджит Мерфі, пише Parade Pets.

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За словами експертки, золотисті ретривери зазвичай товариські, ласкаві, активні та прагнуть проводити якомога більше часу разом із господарями. Однак вони потребують достатньої фізичної активності, а їхня довга шерсть сильно линяє. Тому для деяких власників краще можуть підійти інші породи зі схожими рисами характеру.

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Кокер-спанієль

Кокер-спанієлі значно менші за золотистих ретриверів, проте також вирізняються доброзичливістю та любов’ю до спілкування. Мерфі описує їх як ласкавих собак, які охоче проводять час із людиною та цікавляться спільними заняттями. Водночас їхня довга шерсть потребує регулярного догляду.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ця порода підійде тим, хто шукає невеликого собаку-компаньйона. Кавалери люблять бути поруч із людьми, але зазвичай можуть задовольнятися спокійнішим способом життя, ніж великі спортивні породи. Експертка зазначає, що під час вибору цуценяти у заводчика варто поцікавитися результатами обстежень його здоров’я через ризик спадкових захворювань.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори мають із голденами чи не найбільше спільних рис. Обидві породи товариські, грайливі, добре навчаються та люблять брати участь у сімейному житті. Водночас у лабрадорів коротша шерсть, що може бути перевагою для людей, які хочуть спростити догляд за собакою.

Бретаньський спанієль

Активним сім’ям експертка радить звернути увагу на бретаньських спанієлів. Це енергійні собаки, які полюбляють прогулянки, ігри та тренування. Вони менші й легші за золотистих ретриверів, а їхня шерсть не потребує настільки складного догляду.

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Веймаранер

Веймаранери також сильно прив’язуються до родини та охоче беруть участь у житті господарів. Вони мають коротку гладку шерсть і можуть стати компаньйонами для активних людей. Утім, цим собакам необхідні значні фізичні навантаження та багато спілкування, тому експертка рекомендує їх передусім досвідченим власникам.

Мерфі наголошує: ці породи не обов’язково простіші в утриманні за золотистого ретривера. Йдеться радше про альтернативи для людей, яким подобається характер голдена, але потрібен собака іншого розміру, з іншою шерстю або потребами в активності.

Нагадаємо, вірний собака може стати не лише домашнім улюбленцем, а й справжнім другом на довгі роки. Дресирувальниця назвала шість порід, які відомі своєю прихильністю до господарів.

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