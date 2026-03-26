5 порід собак, яких ветеринар не обрав би: причини можуть здивувати

Такса / © Associated Press

Ветеринар із Південної Африки Амір Анварі поділився переліком порід собак, яких він особисто не став би заводити. Він пояснив свій вибір з огляду на професійний досвід.

Про це повідомило видання Express.

Лікар зазначив, що під час вибору собаки важливо враховувати не лише популярність породи чи її зовнішність, а й можливі проблеми зі здоров’ям, особливості поведінки та потребу в догляді. Окремо він наголосив, що деякі породи потребують значно більше часу і ресурсів, ніж здається на перший погляд.

До переліку увійшли п’ять порід: такса, лабрадор-ретривер, шар-пей, бельгійський малінуа та французький бульдог.

Пояснюючи свою позицію, ветеринар почав із такс. За його словами, ці собаки часто мають проблеми з хребтом, зокрема захворювання міжхребцевих дисків. Такий стан може проявлятися від болю до паралічу задніх кінцівок. Лікування можливе, однак воно складне, болісне і потребує значних витрат.

Говорячи про лабрадорів-ретриверів, лікар підкреслив їхню схильність до переїдання. За його словами, ці собаки сильно мотивовані їжею і можуть підбирати її будь-де. Водночас вони мають генетичну схильність до набору зайвої ваги, що ускладнює контроль за їхнім станом.

Шар-пеї, за словами ветеринара, мають характерні складки шкіри, які можуть сприяти розвитку дерматитів через накопичення вологи. Також у цієї породи часто трапляється ентропіон — стан, коли повіка загортається всередину і подразнює рогівку ока.

Ще однією породою у списку став бельгійський малінуа. Лікар зазначив, що це дуже розумні собаки, які потребують значних фізичних навантажень і постійної розумової стимуляції. Без цього вони можуть ставати деструктивними. За його словами, не кожен власник має достатньо часу для забезпечення таких умов.

Останніми у переліку стали французькі бульдоги. Ветеринар звернув увагу на їхню схильність до різних проблем зі здоров’ям. Зокрема, йдеться про алергії, проблеми зі спиною, а також труднощі з диханням через брахіцефальну будову черепа. Це, за словами лікаря, може призводити до необхідності постійного лікування.

