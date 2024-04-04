7 поширених в українській мові фраз, які є калькою з російської: розмовляємо правильно

У розмовній українській мові часто зустрічаються слова, які прийшли з іншої мови, багато кальок з російської мови. Загалом, калькування – це один зі способів запозичення іншомовних слів. Калькою ж (фр. сalque – “копія”) називається слово (чи вислів), утворене за зразком чужомовного шляхом його поморфемного (покомпонентного) перекладу засобами рідної мови.

Розповідаємо про поширені фрази та слова, яких насправді немає у сучасному українському словнику — вони утворилися через калькування з російської.

Поширені росіянізми, яких потрібно позбутися:

"В тому числі". Якщо ми хочемо підкреслити наявність чогось серед іншого, краще вживати український еквівалент "зокрема", або "серед них". "Більша половина" - поширена помилка. Правильно казати "більша частина" або "більш ніж половина". "Більша половина" неправильно говорити навіть з огляду формальної логіки, адже одне ціле ділиться на дві рівні половини, жодна з яких не може бути більшою. "В дійсності" - калька з російської "в действительности". Правильно говорити українською "насправді". "Робити вигляд", кальку з російської "делать вид" заміняємо на український варіант "удавати". "Задавати запитання". Українською правильно казати "ставити запитання", адже задавати запитання — калька від російського виразу "задавать вопрос". "Слідуючий, послідуючий" - похідні від російської “следующий”, “последующий”. Таких слів у нашій мові немає. Замість цього потрібно вживати слово "такий", "наступний", "подальший". "Відноситися" - калька з російського “относиться”. Слово “відноситися” помилково використовують замість таких нормативних відповідників як "ставитися", "стосуватися", "припадати", "належати".

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