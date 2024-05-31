5 предметів, які привертають гроші: що покласти в гаманець чи сумку, щоб залучити фінанси

Є так звані грошові обереги, які мають потужну фінансову енергію, якщо покласти в сумку один із них, у вас ніколи не буде проблем із грошима.

Кожен із нас мріє стати успішним і багатим, щоб завжди були гроші на будь-які потреби. Ще наші предки намагалися залучити фінансові потоки у свій дім за допомогою усіляких амулетів та оберегів. Психологи говорять, що такі методи дійсно спрацьовують, якщо віру в силу оберегів підкріпити цілеспрямованими діями для досягнення фінансового благополуччя. А езотерики стверджують, що такі амулети здатні працювати самі й допомагають досить швидко позбутися фінансових проблем. Розповідаємо, які речі здатні стати грошовими оберегами й залучити великі гроші.

Що покласти в гаманець, щоб там завжди водилися гроші

Кориця. За народними прикметами, якщо покласти в сумку чи гаманець паличку кориці, то ніколи не буде фінансових проблем і гроші самі тектимуть до рук. До того ж, удача завжди буде на вашому боці, бо вона, як кажуть езотерики, дуже любить цей солодкий терпкий запах.

За народними прикметами, якщо покласти в сумку чи гаманець паличку кориці, то ніколи не буде фінансових проблем і гроші самі тектимуть до рук. До того ж, удача завжди буде на вашому боці, бо вона, як кажуть езотерики, дуже любить цей солодкий терпкий запах. Бобові чи кавові зерна. Щоб очистити свою енергетику від безгрошів’я та привернути фінансові потоки, варто носити в сумці кілька квасолинок, бобів чи кавових зерняток.

Щоб очистити свою енергетику від безгрошів’я та привернути фінансові потоки, варто носити в сумці кілька квасолинок, бобів чи кавових зерняток. Пакетик дріжджів. Гроші ростимуть, як на дріжджах, якщо покласти пакетик сухих дріжджів до сумки. Цей "щасливий пакетик" також приносить щастя, тому треба перевірити, а раптом це дійсно так.

Гроші ростимуть, як на дріжджах, якщо покласти пакетик сухих дріжджів до сумки. Цей "щасливий пакетик" також приносить щастя, тому треба перевірити, а раптом це дійсно так. Червона нитка або шматочок тканини. Наші пращури вірили в те, що червоний колір притягує великі гроші. Тому жінки завжди намагалися купити собі гаманець із червоного сукна. Така традиція існує й донині – багато сучасних жінок надають перевагу гаманцям саме цього кольору, бо він вважається щасливим. Також можна до гаманця класти червону нитку чи шматочок червоної тканини.

Наші пращури вірили в те, що червоний колір притягує великі гроші. Тому жінки завжди намагалися купити собі гаманець із червоного сукна. Така традиція існує й донині – багато сучасних жінок надають перевагу гаманцям саме цього кольору, бо він вважається щасливим. Також можна до гаманця класти червону нитку чи шматочок червоної тканини. Щасливі монети чи купюри. Якщо ви знайшли монетку чи вам подарували купюру, обов’язково тримайте ці гроші в гаманці. Така річ слугуватиме магнітом і притягуватиме у ваше життя ще більше грошей.

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