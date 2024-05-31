5 предметів, які привертають гроші: що покласти в гаманець чи сумку, щоб залучити фінанси

Є так звані грошові обереги, які мають потужну фінансову енергію, якщо покласти в сумку один із них, у вас ніколи не буде проблем із грошима.
Кожен із нас мріє стати успішним і багатим, щоб завжди були гроші на будь-які потреби. Ще наші предки намагалися залучити фінансові потоки у свій дім за допомогою усіляких амулетів та оберегів. Психологи говорять, що такі методи дійсно спрацьовують, якщо віру в силу оберегів підкріпити цілеспрямованими діями для досягнення фінансового благополуччя. А езотерики стверджують, що такі амулети здатні працювати самі й допомагають досить швидко позбутися фінансових проблем. Розповідаємо, які речі здатні стати грошовими оберегами й залучити великі гроші.
Що покласти в гаманець, щоб там завжди водилися гроші
- Кориця. За народними прикметами, якщо покласти в сумку чи гаманець паличку кориці, то ніколи не буде фінансових проблем і гроші самі тектимуть до рук. До того ж, удача завжди буде на вашому боці, бо вона, як кажуть езотерики, дуже любить цей солодкий терпкий запах.
- Бобові чи кавові зерна. Щоб очистити свою енергетику від безгрошів’я та привернути фінансові потоки, варто носити в сумці кілька квасолинок, бобів чи кавових зерняток.
- Пакетик дріжджів. Гроші ростимуть, як на дріжджах, якщо покласти пакетик сухих дріжджів до сумки. Цей "щасливий пакетик" також приносить щастя, тому треба перевірити, а раптом це дійсно так.
- Червона нитка або шматочок тканини. Наші пращури вірили в те, що червоний колір притягує великі гроші. Тому жінки завжди намагалися купити собі гаманець із червоного сукна. Така традиція існує й донині – багато сучасних жінок надають перевагу гаманцям саме цього кольору, бо він вважається щасливим. Також можна до гаманця класти червону нитку чи шматочок червоної тканини.
- Щасливі монети чи купюри. Якщо ви знайшли монетку чи вам подарували купюру, обов’язково тримайте ці гроші в гаманці. Така річ слугуватиме магнітом і притягуватиме у ваше життя ще більше грошей.
Читайте також:
Хто вони, нащадки Ісуса Христа: їх називають "новими людьми"
Вонуча, біціґлі, шмата, стрих, вишка, таця: що означають ці діалектизми південно-західного наріччя
Стануть успішними після 40: чоловіки з цими іменами несподівано розбагатіють у зрілому віці