5 простих кроків до щастя: психологи розповіли, що необхідно зробити вже сьогодні

Експерти з психології наголошують, що покращити свій настрій та підвищити продуктивність можна за допомогою простих речей. Навіть невеликі зміни в повсякденному житті здатні поліпшити емоційний стан і допомогти зосередитися на справді важливих для вас речах. Розповідаємо, посилаючись на ресурс CNBC, що можна зробити вже сьогодні, щоб відчути себе щасливою людиною.

Зателефонуйте чи надішліть повідомлення близьким людям. Спілкування з друзями та сім’єю відіграє ключову роль у підтримці емоційного здоров’я. Часто люди недооцінюють те, наскільки приємно й корисно отримати несподіване повідомлення чи дзвінок. Адже навіть коротка розмова допоможе налагодити глибокий емоційний зв’язок, покращити стосунки та підняти настрій.

Зробіть те, що довго відкладали. Або зробіть те, що ви переносите на потім, або відмовтеся, щоб ця справа не забирала у вас ресурс, який ви можете витратити на більш важливі речі. Завершення відкладеної справи приносить відчуття задоволення і сприяє виробленню дофаміну — гормону радості, мотивації й задоволення.

Робіть компліменти іншим людям. Це покращить ваш емоційний стан і підніме настрій тим, кому ви говорите приємні слова. Проста похвала за гарну ідею або щирий комплімент гарній зачісці викликають почуття радості, тепла й задоволення.

Використовуйте правило 5 секунд. Така практика допоможе позбутися прокрастинації та звички відкладати все на потім. Якщо у вас виникло бажання щось зробити, це треба почати реалізовувати упродовж 5 секунд. Така техніка допоможе нівелювати внутрішні виправдання і запустити процес активності.