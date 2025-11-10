5 приладів, які ніколи не можна вмикати у подовжувач: чому це небезпечно

Подовжувач / © Credits

Реклама

Подовжувачі використовуються в кожному домі, але, за словами експерта з енергетики Гордона Уолліса з Your NRG, ніколи не слід підключати до них потужні пристрої, яким би зручним це не здавалося.

Про це пише Express.

«Подовжувачі мають своє місце в домі, але важливо розуміти межі їхніх можливостей», — зазначив експерт.

Реклама

Вони призначені для тимчасового використання з низьким енергоспоживанням, а не для постійного використання з потужними приладами. Неправильне використання може призвести не тільки до неефективного використання енергії, але й створити серйозну небезпеку пожежі.

«Заборонений» список: 5 приладів

До числа найбільш небезпечних «порушників» належать дрібні кухонні прилади та велика побутова техніка. Такі пристрої споживають значну кількість електроенергії, що створює ризики.

«Підключення цих пристроїв через подовжувач може призвести до перевантаження ланцюга, перегріву, а в деяких випадках — до іскріння або займання», — додав експерт.

Список приладів, які не можна вмикати у подовжувач:

Реклама

Холодильники

Морозильні камери

Пральні машини

Аерофритюрниці

Мікрохвильові печі

Особливо небезпечно підключати до подовжувачів холодильники та морозильні камери.

«Може здатися, що підключати подовжувачі послідовно або використовувати їх для живлення холодильника чи морозильника нешкідливо, але це одна з найнебезпечніших звичок у домі», — пояснив Гордон.

«Ці прилади постійно вмикаються і вимикаються протягом дня, створюючи раптові стрибки напруги, з якими багато подовжувачів просто не справляються».

Ще більш небезпечною практикою є вмикання подовжувачів один в одного, що значно збільшує ймовірність перевантаження.

Реклама

Якщо у вашому домі не вистачає розеток, експерт порекомендував більш постійне та енергоефективне рішення.

«Якщо ви покладаєтеся на подовжувачі, тому що у вас недостатньо розеток, більш безпечним і екологічним рішенням буде звернутися до кваліфікованого електрика для встановлення додаткових розеток», — зазначив він.

Коли мова йде про енергоємні прилади, підключення їх безпосередньо до розетки — це не просто запобіжний захід, а розумний спосіб забезпечити свій дім електроенгією. Подовжувачі слід використовувати економно і лише як тимчасове, а не постійне рішення.

Нагадаємо, частина побутової техніки продовжує споживати електроенергію навіть у режимі очікування, що особливо відчутно після підвищення тарифів. За даними «Радіо Трек», найбільше електрики «тягнуть» прально-сушильні машини, сушарки, морозильні камери, холодильники та пральні машини.

Реклама

Експерти радять знижувати температуру прання, завантажувати техніку повністю, регулярно розморожувати морозильники й обирати енергоефективні моделі. До 10% витрат також формує техніка, залишена в режимі очікування, тому пристрої, якими не користуються постійно, варто вимикати з розетки.