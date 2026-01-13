5 речей, які обов’язково мають бути в гардеробі кожної жінки, а на що не варто витрачати грошей

Який одяг має бути в гардеробі / © www.freepik.com/free-photo

Гардероб не має бути переповненим, щоб бути стильним. Насправді достатньо кількох правильно підібраних речей, які легко поєднуються між собою і підходять для різних життєвих ситуацій. Саме базовий гардероб дозволяє мати доглянутий і сучасний вигляд без щоденних роздумів, що вдягнути. Головне, інвестувати в універсальні речі та навчитися відмовлятися від одягу, який не приносять реальної користі.

Якісний базовий жакет. Класичний жакет нейтрального кольору одразу робить образ зібраним і елегантним. Його можна носити з сукнями, спідницями, джинсами та класичними брюками. Це річ, яка рятує в будь-якій ситуації — від ділової зустрічі до прогулянки містом.

Ідеальні джинси прямого крою. Прямі джинси — це основа повсякденного стилю. Вони пасують майже всім типам фігури та залишаються актуальними роками. Такі джинси легко комбінуються з базовими футболками, сорочками та светрами.

Світла класична сорочка. Біла або молочна сорочка — символ універсальності. Вона має стриманий, дорогий та доречний вигляд у будь-якому образі. Її можна носити як самостійний елемент або використовувати у багатошарових образах.

Зручне універсальне взуття. Комфортні кросівки, лофери чи балетки нейтрального кольору повинні бути в кожному гардеробі. Вони підходять як до повсякденного, так і до більш жіночного стилю. Якісне взуття одразу увиразнює увесь образ.