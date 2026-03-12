- Дата публікації
5 речей, які точно мають бути в жіночому гардеробі цієї весни: вони легко комбінуються між собою
Ці речі допоможуть створити купу розкішних весняних образів без зайвих витрат.
Весна — ідеальний час для оновлення гардеробу. Після холодної зими хочеться більше легкості, світлих кольорів і комфортного одягу, який підходить для різної погоди. Саме тому стилісти радять жінкам звернути увагу на базові речі, які легко комбінуються між собою. Кілька правильно підібраних елементів гардеробу можуть допомогти створити десятки різних образів. Такі речі підходять для повсякденного носіння і залишаються модними не один сезон.
Легкий тренч
Тренч давно став класикою весняного гардеробу для кожної жінки. Він добре захищає від прохолодного вітру та легко поєднується з різними стилями одягу. Його можна носити як із джинсами та кросівками, так і з сукнями чи класичними штанями. Завдяки універсальному крою тренч має елегантний вигляд і додає образу завершеності.
Біла сорочка
Біла сорочка — одна з найуніверсальніших речей у гардеробі. Вона підходить як для роботи, так і для повсякденних образів. Її можна поєднувати із джинсами, спідницями та штанями. Крім того, вона легко комбінується з піджаками чи легкими куртками, створюючи стильний і акуратний вигляд.
Джинси прямого крою
Джинси прямого крою залишаються одними з найпопулярніших моделей уже кілька сезонів поспіль. Вони зручні, практичні та підходять майже до будь-якого образу.
Такі джинси добре поєднуються з футболками, сорочками, светрами та піджаками. Саме тому вони вважаються однією з базових речей весняного гардероба.
Легка трикотажна кофта
Весняна погода часто буває мінливою, тому легка трикотажна кофта або кардиган стає дуже корисною річчю.
Її можна накинути на футболку чи сорочку, коли стає прохолодніше. Крім того, кофта легко поєднується з джинсами, сукнями або спідницями.
Зручні світлі кросівки
Світлі кросівки вже давно стали частиною повсякденного гардеробу. Вони підходять не лише до спортивного стилю, а й до більш класичних образів.
Їх можна носити із джинсами, легкими сукнями, спідницями та навіть із костюмами у стилі casual. Саме тому вони вважаються універсальним варіантом для весни.