ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

5 речей у домі, через які жінка передчасно старіє: приберіть їх для збереження молодості та краси

Ми звикли шукати причину передчасного старіння у стресі, нестачі сну чи неправильному харчуванні. Але мало хто замислюється, що наша оселя — це дзеркало внутрішнього стану. Деякі речі, які здаються звичними та комфортними, насправді виснажують енергію, викликають втому та погіршують самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які речі в домі викликають втому й апатію

Які речі в домі викликають втому й апатію / © www.freepik.com/free-photo

Яких речей у домі треба позбутися, щоб зберегти молодість та красу

  1. Старий одяг, який давно не носите. Старі речі зберігають енергію минулого — образи, втому, невпевненість. Вони буквально блокують оновлення, не дозволяючи рухатися вперед. Якщо річ не приносить радості чи спогади про неї не дуже приємні, час її позбутися. Порада: залиште лише те, що підкреслює вашу красу й та відповідає внутрішньому станові.

  2. Зламані речі та непотрібні дрібниці. Психологи називають це «ефектом дрібного хаосу»: навіть маленька тріщина у вазі чи лампа, яка давно не працює, створюють енергетичну втому. Людина починає відчувати, що життя ламається разом із предметами. Позбавтеся всього поламаного або відремонтуйте, і ви побачите, що атмосфера дому одразу оновиться.

  3. Тьмяне освітлення. Недостатнє світло в домі впливає на рівень серотоніну — гормону радості. Постійна напівтемрява створює відчуття втоми, погіршує стан шкіри та настрій. Відкривайте штори вдень, оберіть тепле м’яке освітлення, а дзеркала розмістіть так, щоб відбивали природне світло.

  4. Неприємні запахи та застійне повітря. Коли в приміщенні накопичується пил, тютюновий дим чи затхлість, це зменшує кількість кисню у повітрі. Мозок і шкіра отримують менше живлення, а жінка має виснажений і втомлений вигляд. Регулярно провітрюйте кімнати, використовуйте ефірні олії чи свіжі трави — лаванду, м’яту, розмарин.

  5. Дзеркала, розташовані неправильно. За принципами психології простору, дзеркало здатне посилювати або забирати енергію. Якщо воно стоїть навпроти ліжка або вхідних дверей, це провокує безсоння, тривогу й емоційне виснаження. Ідеально — розмістити дзеркало там, де воно відбиватиме світло або гарний краєвид, а не вас у момент відпочинку.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie