5 речей, які допоможуть зміцнити зв'язок і покращити стосунки між матір'ю та дорослою донькою

Щоб доросла донька ставилася до своєї матері з повагою та довірою, психологи рекомендують дотримуватися цих простих правил у спілкуванні з дитиною.

Поки дівчинка маленька, матір формує тісний зв’язок із нею через турботу, спілкування, ігри, обійми тощо. З часом цей зв’язок може послабитися. Щоб зробити стосунки більш міцними та гармонійними, психологи рекомендують дотримуватися цих простих правил. Таким чином можна зміцнити взаємодовіру та краще зрозуміти одна одну.

Які речі допоможуть матері стати ближчою до доньки: поради психологів

Не нав'язуйте своє бачення і не тисніть. Головне у стосунках – це бути прийнятими й почутими без будь-яких умов та упереджень. Особливо це важливо для дітей у взаєминах з батьками. Якщо мама ставитиметься до своєї доньки без жодних очікувань, дитина навіть у дорослому віці довірятиме, бо знатиме, що її приймають і поважають такою, якою вона є.

Головне у стосунках – це бути прийнятими й почутими без будь-яких умов та упереджень. Особливо це важливо для дітей у взаєминах з батьками. Якщо мама ставитиметься до своєї доньки без жодних очікувань, дитина навіть у дорослому віці довірятиме, бо знатиме, що її приймають і поважають такою, якою вона є. Довіра. Матері треба поводитися так, щоб донька їй довіряла, тобто важливо підтримувати свою дитину у будь-якій ситуації. Таким чином матір сигналізує донці, що вона їй також довіряє, не контролює і дає вибудовувати власні кордони та свій життєвий простір.

Матері треба поводитися так, щоб донька їй довіряла, тобто важливо підтримувати свою дитину у будь-якій ситуації. Таким чином матір сигналізує донці, що вона їй також довіряє, не контролює і дає вибудовувати власні кордони та свій життєвий простір. Слухайте. Важливо ще змалечку показувати своїй дитині, що вона завжди буте почутою та важливою для своїх батьків. І не має значення, про що вона розповідатиме – чи про перший день у школі чи про старт власного бізнесу. Коли матір уважно слухає свою доньку, вона показує, що дбає й турбується про неї.

Важливо ще змалечку показувати своїй дитині, що вона завжди буте почутою та важливою для своїх батьків. І не має значення, про що вона розповідатиме – чи про перший день у школі чи про старт власного бізнесу. Коли матір уважно слухає свою доньку, вона показує, що дбає й турбується про неї. Вчіться у дітей. Більшість матерів виконують роль учителя чи наставника щодо своїх дітей упродовж усього життя. Однак це невірна позиція, яка може віддалити дитину. Матір має також учитися у своєї дитини, обмінюватися досвідом, адже життя не спиняється, все постійно змінюються. І батьки, які набагато старші за своїх дітей, можуть мати зовсім застарілі погляди, які більше не актуальні.

Більшість матерів виконують роль учителя чи наставника щодо своїх дітей упродовж усього життя. Однак це невірна позиція, яка може віддалити дитину. Матір має також учитися у своєї дитини, обмінюватися досвідом, адже життя не спиняється, все постійно змінюються. І батьки, які набагато старші за своїх дітей, можуть мати зовсім застарілі погляди, які більше не актуальні. Особистісні кордони. Коли донька дорослішає, матері особливо важко вчитися відпускати контроль і не обмежувати свою дитину, поступово давати їй більше простору для самовираження. Але це саме те, що потрібно дівчині, щоб вона могла вибудовувати правильні та взаємовигідні комунікації з іншими людьми. Тому мамі варто навчитися поважати й приймати особисті кордони своєї доньки, а не порушувати їх.

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