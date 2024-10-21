5 речей, які не можна робити у свій день народження, щоб наступний рік був успішним

День народження – це важлива подія для кожної людини, тому з ним пов’язано багато прикмет і забобонів.

Експерти з езотерики, нумерології та психології вважають цей день одним із найкращих, аби поліпшити своє життя. Якщо правильно провести день народження, то можна кардинально змінити свою долю і залучити успіх. Головне, не робити деяких речей, які можуть зіпсувати потужну енергетику свята і накликати негаразди.

Що не можна робити у свій день народження, щоб не накликати біди

Митися. Згідно народних вірувань у цей день людина найбільш вразлива для впливу нечистої сили. А вода має очищувальні властивості, вона не тільки змиває негатив, а в день народження може змити здоров’я, удачу й особисте щастя. Душ краще приймати напередодні свята.

Згідно народних вірувань у цей день людина найбільш вразлива для впливу нечистої сили. А вода має очищувальні властивості, вона не тільки змиває негатив, а в день народження може змити здоров’я, удачу й особисте щастя. Душ краще приймати напередодні свята. Прибирати. Вважається, що в день народження треба бути особливо уважними до того, що ви робите, й уникати дій, які можуть нашкодити. До таких відноситься прибирання, яке краще проводити напередодні свята. Бо під час прибирання ми виносимо з дому сміття, а в день народження можна винести також своє щастя.

Вважається, що в день народження треба бути особливо уважними до того, що ви робите, й уникати дій, які можуть нашкодити. До таких відноситься прибирання, яке краще проводити напередодні свята. Бо під час прибирання ми виносимо з дому сміття, а в день народження можна винести також своє щастя. Позичати комусь гроші. Навіть якщо у вас із фінансами все гаразд, все одно варто дотримуватися порад, щоб не мати матеріальних проблем. Вважається, що у свій день народження не можна позичати гроші, бо вони до вас більше не повернуться.

Навіть якщо у вас із фінансами все гаразд, все одно варто дотримуватися порад, щоб не мати матеріальних проблем. Вважається, що у свій день народження не можна позичати гроші, бо вони до вас більше не повернуться. Святкувати 40 років. Напевно кожен знає, що святкувати 40-річчя не можна, і це дійсно так. Вважається, що саме в цей день янгол-охоронець покидає людину, і вона залишається без небесного покровительства.

Напевно кожен знає, що святкувати 40-річчя не можна, і це дійсно так. Вважається, що саме в цей день янгол-охоронець покидає людину, і вона залишається без небесного покровительства. Загадувати бажання вголос. Однією з найголовніших традицій у день народження є загадування бажання під час задування свічок на святковому торті. Експерти з езотерики не рекомендують промовляти свої мрії вголос, бо вони ніколи не збудуться. Бажання варто загадувати подумки, тоді все задумане в цей день обов’язково здійсниться.

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