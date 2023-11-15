5 речей, які вас зістарять: не вдягайте цей одяг, якщо вам за сорок – чим краще замінити

Від таких речей варто відмовитися, якщо вам трохи за сорок, оскільки вони спотворюють ваш зовнішній вигляд і додають років.

Як виглядати приголомшливо, якщо ви жінка середніх років? Стилісти рекомендують спочатку почистити свій гардероб та позбутися тих речей, які додають віку. Розповідаємо, що не можна одягати у жодному разі, якщо вам трошки за сорок і чим краще замінити цей одяг.

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Капрі

Антитренди 2023 / Фото: pixabay.com

Це найжахливіший стиль початку нульових, що давно вже минув. Але деякі представниці прекрасної статі продовжують носити цей одяг, який спотворює їхню фігуру. Окрім того, що капрі давно неактуальні, вони ще візуально вкорочують ноги. Щоб жінка мала стильний та приголомшливий вигляд, їй краще носити штани до щиколотки. Це підкреслить її витонченість та сексуальність навіть при пишних формах.

Бермуди

Антитренди 2023 / Фото: pixabay.com

Ще один жахливий лук – це бермуди, які також обрізають ноги, спотворюючи загальний образ. До того ж, цей предмет гардеробу додає з десяток років своїй власниці. Тому краще їх позбутися якомога швидше. Аби мати стильний вигляд на свої роки і при цьому виглядати молодо, одягайте шорти, які закінчуватимуться трохи вище коліна, аби відкрити ноги.

Громіздкі черевики

Яке взуття не варто носити жінкам за 40 / Фото: pixabay.com

Так, це взуття наразі дуже модне і зручне. Але воно зіпсує на раз ваш витончений та елегантний образ зрілої жінки. Стилісти рекомендують обирати таке взуття, яке буде у тренді і заодно пасуватиме вам. Також варто звертати увагу на те, щоб воно було зручним і комфортним.

Речі у молодіжному стилі

Антитренди 2023 / Фото: pixabay.com

Такий одяг аж ніяк не додаватиме молодості та краси. Все зовсім навпаки – зрілі жінки у вкорочених кофтах, на високих підборах і з милими локонами виглядають смішно. Натомість модні експерти рекомендують одягати костюми у стилі «тиха розкіш», об’ємні кардигани і трендові блейзери монохромних кольорів.

Квітковий принт

Антитренди 2023 / Фото: pixabay.com

Сорокарічна жінка у сукні чи кофтині з яскравим квітковим принтом має вигляд дещо дивний і недоречний. Натомість варто придивитися до одягу з жіночними та витонченими візерунками, які підкреслюватимуть елегантність та надаватимуть шику вашому аутфіту.

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