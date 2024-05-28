5 речей, які візуально старять жінок за п’ятдесят: чим краще замінити

Розповідаємо, що візуально старить представниць прекрасної статі, які перетнули рубіж у п’ятдесят років, і чим краще замінити такі речі.

Зачіска

У такому віці категорично не можна робити коротку філіровану стрижку з "хімією". Але чомусь саме її вибирає переважна більшість жінок. Також п’ятдесятирічним жінкам не варто носити довге волосся, бо вже після сорока років локони втрачають свій блиск, силу та еластичність, стають рідкими й ламкими, така зачіска має не дуже привабливий вигляд.

Жінкам за п’ятдесят варто надавати перевагу сучасним омолоджувальним зачіскам – піксі, бобу чи каре, які б коригували овал обличчя та приховували вікові зміни на шкірі.

Макіяж

Жінка виглядатиме значно старшою, коли не фарбуватиметься чи якщо макіяж буде неправильним. Не варто фарбуватися так, як ви це робили 20 років тому, оскільки такий стиль навпаки увиразнюватиме всі вікові зміни на обличчі. І також не треба повністю відмовлятися від косметики. Просто слід навчитися наносити макіяж відповідно свого віку. А також обов’язково користуватися доглядовою косметикою – кремами, масками, тоніками, пілінгами тощо.

Яскраві речі з принтами

У віці 50+ треба носити монохромний одяг із якісної натуральної тканини й відмовлятися від дешевих речей з великими квітками, смугами, ромбами тощо. Навіть якщо в моді леопардовий принт чи яскравий колір, жінкам за п’ятдесят краще не вдягати такого одягу, а надати перевагу лаконічним речам пастельних відтінків.

Прикраси

Якщо у вас назбиралося багато біжутерії, різноманітних бус та ювелірних виробів, не варто їх усі носити. Наразі панує тенденція "тихої розкоші", тому актуальні мінімалістичні прикраси з дорогоцінного металу. Або можна користуватися якісною біжутерією, яка підкреслюватиме елегантність вашого образу.

У віці 50+ краще відмовитися від важких каменів у вухах і на шиї, зняти дешеві буси та браслети, бо так речі старять і спотворюють образ.

Старомодні туфлі чорного кольору

Всім пані за 50 стилісти категорично забороняють носити одяг, взуття й аксесуари чорного кольору. А неправильно підібрані черевики зроблять навіть із найгарнішої жінки справжню бабусю. Модні експерти рекомендують відмовитися від черевиків десятирічної давності, а придбати зручні стильні лофери. Таке взуття увиразнюватиме ваш образ, робитиме загальний аутфіт модним і досконалим.

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