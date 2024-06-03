5 речей, яких ніколи не носитиме розумна жінка: цей одяг має смішний і дешевий вигляд

Варто дуже ретельно підбирати свій гардероб, щоб мати елегантний та досконалий вигляд.

Розумні жінки звикли мати елегантний і водночас розкішний вигляд. Хоча їхній одяг може бути зовсім недорогим, але він точно буде підібраний зі смаком. Такі жінки уникають речей, які спотворюють загальний аутфіт і мають дешевий вигляд. Розповідаємо, якого одягу ніколи не носитиме жінка з високим рівнем інтелекту.

Яких 5 речей ніколи не носитиме розумна жінка

Яких речей ніколи не носитиме розумна жінка / Фото: pixabay.com

Одяг з великими логотипами чи написами. Такі речі одразу видають несмак і низький рівень інтелекту свого власника, а ще показують його фінансову неспроможність. Зазвичай такий одяг носять люди, які хочуть показати, що на них брендова річ. Але цим створюють прямо протилежний ефект – мають дешевий та смішний вигляд. Натомість, краще купувати якісні речі з натуральних матеріалів, якщо це репліка відомого бренду, жодних логотипів на ній не повинно бути.

Яких речей ніколи не носитиме розумна жінка / Фото: Freepik

Класичні костюми темних відтінків. У наш час такий одяг не дуже актуальний для повсякдення. Тим паче, людей, які одягають суворі класичні речі, сприймають за банківських службовців. Наразі у трендах панує "тиха розкіш", тому одяг повинен бути якісним, комфортним, світлим і вільного крою.

Яких речей ніколи не носитиме розумна жінка / Фото: Freepik

Кислотні кольори в одязі. Якщо у вас є одяг яскравого кольору він повинен відповідати кільком вимогам. По-перше, така річ має бути якісною, з натуральної тканини. По-друге, колір повинен бути природнім – жовтим, червоним, блакитним тощо. По-третє, ваш загальний аутфіт має гармоніювати з іншими речами, не варто доповнювати образ ще якимись яскравими аксесуарами.

Яких речей ніколи не носитиме розумна жінка / Фото: Freepik

Коротка спідниця. Так, зараз у трендах міні-спідниці, вони підходять дівчатам та молодим жінкам. Та коли вам трошки за 40, варто утриматися від такого одягу. Розумна жінка ніколи не одягатиме речі, які не пасують їй за віком чи статусом. Якщо хочеться оголити ноги, то можна знайти варіанти спідниць міді довжини з розрізами чи прозорими вставками.

Яких речей ніколи не носитиме розумна жінка / Фото: Freepik

Шуба з натурального хутра. Так, раніше така річ вважалася статусною і бажаною для кожної жінки. Але часи змінилися і модні тенденції також. Наразі розумні жінки надають перевагу якісним речам з екохутра чи екошкіри. Також у моді залишаються класичні пальта і тренчі з натуральних матеріалів та пуховики.

Читайте також:

Що носити та які кольори вибирати Рибам: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Яка стрижка буде найактуальнішою влітку 2024: додає локонам об’єму, коригує овал обличчя

7 найголовніших ознак високого інтелекту: небагато людей мають ці особливі риси