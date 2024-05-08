5 речей, яким не місце на вашій кухні: поради експертки з прибирання

Експертка з прибирання Джулія Вільямсон назвала п'ять непотрібних речей, які є практично на кожній кухні, серед них – пакет з пакетами.

Про вона розповіла Business Insider.

Джулія Вільямсон зауважила, що кухні можуть бути великим джерелом стресу і безладу, оскільки саме там люди часто накопичують те, чим не користуються. Вона розповіла, як звільнити більше місця у цій кімнаті.

Шафи зі спеціями

Перевіривши свої спеції, ви напевно виявите, що значна їх частина перетворилася на непривабливий пил без аромату. Мелені спеції придатні приблизно рік після відкриття, а цільні – від року до трьох років.

Вільямсон радить позбутися всього, що втратило насичений і приємний запах, а в майбутньому купувати невелику кількість, до прикладу на вагу, спецій, які ви не використовуєте часто.

"Колекція" кружок

Експертка жартома зауважила, що заради використання всіх кружок, які люди зберігають на кухні, доведеться влаштовувати королівське весілля. Допомогти попрощатися з ними може проста порада: запитайте себе, чи витратите ви 20 доларів на заміну горнятка, якщо воно загубиться або розіб'ється.

"Десять хвилин чесності з самим собою щодо того, що ви будете використовувати, а що ні, можуть призвести до збільшення простору в шафі", - каже Джулія Вільямсон.

Шафа під раковиною

Якщо ваша шафка також заповнена балончиками, ганчірками, губками і всілякими засобами для прибирання – проведіть інвентаризацію. Упорядкувати ці речі допоможуть спеціальні органайзери або саморобні контейнери з коробок.

Кухонне приладдя

На кухнях, зазвичай можна знайти безліч різноманітних дерев'яних ложок, ополоників і шпателів. Експертка радить залишити лише ті, якими ви справді любите користуватися.

"Якщо ви переконані, що всі вони вам потрібні, спробуйте зробити наступне: покладіть половину в коробку і сховайте її на кілька місяців. Ви виявите, що шукаєте в коробці потрібні вам прилади, чи ви зовсім про них забули? Якщо останнє, то це зайве", - каже вона.

Пакети для покупок

Пакети можуть бути корисними, але до того моменту, коли почнуть займати всю кухню.

"На щастя, ви можете заповнити їх усім іншим мотлохом, якого позбуваєтеся. Залиште собі ту кількість, яка здається вам розумною", - пропонує Вільямсон.

Джулія Вільямсон резюмувала, що розібраний мотлох на кухні дасть вам більше місця для зберігання за набагато меншу суму, ніж знову робити ремонт кухні.

Нагадаємо, раніше ми писали про дієві способи покращити сигнал Wi-Fi.

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