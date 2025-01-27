5 речей, яких варто навчити своїх дітей, щоб вони були щасливими все життя

Експерти з психології розповіли, як батьки можуть сприяти щастю своїх дітей у дорослому віці.
Щастя – це не лише позитивні емоції чи захоплюючі миті в житті. Вчені вже давно довели, що регулярне заняття тим, що приносить радість, сприяє частішому відчуттю щастя. Як зазначають психологи, батьки можуть сприяти щастю своїх дітей також у дорослому віці. Для цього треба навчити свою дитину п’яти речам, які допоможуть їй отримувати радість і задоволення від життя.
Яким речам варто навчити своїх дітей, щоб вони були щасливими все життя
- Фокусуватися на позитиві. Особливо, коли щось не складається, треба зосереджуватися на чомусь позитивному. Цей метод з "позитивної психології" допомагає тренувати мозок на розвиток позитивного мислення, відволікаючи його від негативу.
- Не брати на себе відповідальність за щастя інших. Не слід намагатися робити інших щасливими, забуваючи про власні потреби. Це призводить до постійного морального та фізичного виснаження й відчуття нещастя. Важливо пам'ятати, що власне благополуччя має бути завжди на першому місці.
- Щира вдячність. Саме те, на чому ви зосереджуєтеся – думки, слова чи дії, стає важливою частиною вашого життя. Регулярний прояв вдячності допомагає побачити, що в житті не все так погано, як може здаватися на перший погляд. А це у свою чергу поліпшує настрій і залучає більше щастя й радості у повсякдення.
- Займатися тим, що надає сенс життю. 2011 року американські вчені провели дослідження й виявили, що участь у захопливих або значущих для людини подіях знижує стрес і рівень тривожності. Коли людина займається тим, що приносить їй радість і задоволення, вона почувається щасливою.
- Не відкладати вирішення проблем на потім. Навіть дрібні невирішені задачі можуть збільшити рівень тривожності та стресу, що псує настрій і створює відчуття нещастя. Подолання прокрастинації й активне вирішення проблем звільняють від цієї напруги. Тому людина почувається щасливою й задоволеною від того, що їй вдалося впоратися з труднощами.
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