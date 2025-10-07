5 рослин, які варто посадити восени, щоб ваш сад мав неймовірний вигляд навіть узимку

Проліски / © Unsplash

Зима традиційно вважається періодом, коли сад втрачає свої барви: короткі дні, обмежене сонячне світло, морози та волога земля не сприяють цвітінню. Однак фахівці наголошують — навіть у холодну пору року можна зберегти яскравість ландшафту, якщо заздалегідь висадити відповідні рослини.

Про це повідомило видання Mirror.

Садівник Крейг Вілсон пояснив, що зимовий сад не обов’язково повинен мати вигляд безбарвного і неживого. На його думку, кілька стійких до холоду квітів можуть перетворити ділянку на кольорову оазу навіть під час морозів.

Фахівець виділив п’ять видів, які найкраще висаджувати саме восени — до настання сильних морозів.

Братки (Pansies)

Братки — одна з найкращих культур для зимового періоду. Якщо висіяти їхні насінини зараз, до початку жовтня, рослини встигнуть сформувати міцне коріння. Це дозволить їм зацвісти вже перед настанням холодів і витримати низькі температури.

Фіалки (Violas)

Ці квіти прикрашають сад яскравими барвами у найхолодніші місяці року. Стандартні сорти висаджують навесні, але зимові — саме восени або навіть узимку, якщо температура не надто низька.

Проліски (Snowdrops)

Проліски — це одні з перших зимових квітів, які проростають навіть крізь мерзлу землю. Їх варто висадити до кінця осені. Ці витривалі рослини добре переносять морози та сніг, з’являючись серед білого покриву, коли інші культури ще сплять.

Цикламен (Cyclamen)

Цей бульбовий багаторічник цвіте наприкінці зими, коли більшість рослин перебуває у стані спокою. Його рожеві або білі серцеподібні квіти символізують наближення весни.

«Щоб отримати найкращий результат від цих квітів, посадіть бульби до кінця жовтня. Коли вони зацвітуть, ви отримаєте прекрасні рожеві або білі квіти у формі серця, які сигналізують про те, що весна вже не за горами», — порадив садівник.

Осока Морроу (Carex morrowii)

Це вічнозелена декоративна трава, яку можна садити навіть узимку, доки земля не промерзла. Її зелене листя з жовтими краями створює приємний контраст на тлі засніженого саду.

«Вони не люблять затінених місць, тому під час садіння переконайтеся, що ви розміщуєте їх у тій частині вашого саду, яка, ймовірно, отримає найбільшу користь від зимового сонця», — зазначив Вілсон.

Нагадаємо, коли надворі стає прохолодніше, навіть кімнатні рослини реагують на зміну сезону. Особливо чутливими до осінніх перепадів температури та вологості є орхідеї й спатифілуми. Достатньо лише кількох хвилин, щоб знайти для квітів зручніше місце. Вже за тиждень вони матимуть здоровіший вигляд, а згодом можуть знову потішити новим цвітінням.