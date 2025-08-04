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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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356
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5 серпня — яке церковне свято, яку страву традиційно готують цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 5 серпня

Церковне свято 5 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 5 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євсигнія. Святий мученик Євсигній — це християнський святий, який постраждав за віру в період раннього християнства. Його ім’я зустрічається в різних списках святих, але детальна біографія збереглася у відносно обмеженій кількості джерел, що характерно для багатьох ранніх мучеників.

Згідно з церковними переказами, Євсигній був вірним християнином, що жив у часи жорстоких гонінь на християн. Ймовірно, це було у ІІІ–IV столітті — період, коли Римська імперія під час правління імператорів, таких як Діоклетіан і Ліциній, активно переслідувала християн за відмову поклонятися язичницьким богам.

Євсигній, як розповідають, мужньо зберігав віру в Христа навіть перед лицем катувань і загрози смерті.

Святий Євсигній прийняв мученицьку смерть через свою непохитність у християнській вірі. Його страти, як це часто траплялося в той час, були жорстокими — мученики зазнавали катувань, щоб відректися від віри, але він залишився вірним.

Його смерть стала прикладом мужності для інших християн і сприяла поширенню християнства, бо такі свідчення віри надихали багатьох.

Прикмети 5 серпня

Народні прикмети 5 серпня / © unsplash.com

Народні прикмети 5 серпня / © unsplash.com

  • Якщо 5 серпня ясна й сонячна погода — осінь буде теплою і врожайною.

  • Дощ на 5 серпня віщує вологу осінь і хороший урожай грибів.

  • Якщо на світанку 5 серпня туман — найближчі дні будуть теплими і сухими.

Що завтра не можна робити

5 серпня Церква рішуче засуджує будь-які прояви лихослів’я, образливих слів, пліток, гніву, заздрості та жадібності, а також помсту і відчай. Цього дня особливо наголошується на необхідності відкритого серця і готовності підтримати кожного, хто звертається за допомогою, адже відмовляти в такій потребі категорично заборонено.

Що можна робити завтра

Святий мученик Євсигній вважається захисником і покровителем воїнів, які сповідують християнську віру. До нього звертаються з молитвами про захист для військових, а також про надання мудрості й підтримки у повсякденних справах. Згідно з народними традиціями, 5 серпня — сприятливий день для прибирання, роботи на городі та в полі. Також цього дня заведено готувати страви з цибулею, що стало давньою звичкою, пов’язаною з цим святом.

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