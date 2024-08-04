5 серпня — яке церковне свято, чому опівночі не можна виходити на вулицю, особливо наодинці

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євсигнія. Він був християнином, що жив у IV столітті. Він служив у римській армії під керівництвом імператорів Діоклетіана, Максіміна, Константина Великого та його синів. За своє довге життя Євсигній зазнав багато випробувань, але залишився вірним своїй вірі.

Євсигній служив у римській армії понад шістдесят років. Він був свідком багатьох важливих історичних подій, зокрема перемоги Константина Великого над Максенцієм біля Мільвійського мосту 312 року. Після тривалої військової служби Євсигній залишив армію та повернувся до рідного міста Антіохії, де присвятив своє життя молитві та служінню Богові.

Євсигній був відомий своїм благочестям та мудрістю. Він брав участь у викритті численних неправедних суддів і був відомий своєю чесністю. Під час одного з таких випадків, він виступив свідком у справі одного християнина, якого несправедливо звинувачували. За часів імператора Юліана Відступника (361-363 рр.), який намагався відродити язичництво і переслідував християн, Євсигнія було схоплено за його віру. Він відкрито визнав себе християнином і відмовився відректися від Христа. За це його засудили до смерті. Євсигнія було обезголовлено близько 362 року.

Прикмети 5 серпня

Народні прикмети 5 серпня / Фото: Unsplash

Вранці почути грім до спекотної погоди.

Калина вже дозріла — осінь прийде рано.

В річці багато пиявок — до сухої і теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Забороняється виходити з будинку опівночі. В давнину наші предки вірили, що в цей час на поверхню землі виходить нечисть. Особливо небезпечно, якщо людина буде наодинці, вона може стати злою і агресивною.

Що можна робити завтра

Жнива вже підходять до свого завершення. Селяни вірили, що від цього дня огірки на городі стають гіркими, втрачають свій смак і аромат. Також збирають вже часник і цибулю з грядок.

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