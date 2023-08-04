5 серпня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 серпня, в православному календарі день пам’яті священномученика Аполлінарія. Священномученик Аполлінарій, єпископ Равенни, є видатною постаттю ранньої християнської історії. Його життя було віддане вірі, послузі та розповсюдженню християнського вчення. Він був учнем апостола Петра, який і поставив його на єпископський престол.

Аполлінарій був відомий своєю невгамовною вірою та відданістю Богові. Він активно проповідував, викладав християнські принципи та намагався розповсюджувати духовну свідомість серед вірних. Його послання було пронизане бажанням передати істину християнського вчення та втілити її у життя.

Трагічною частиною життя Аполлінарія стала його смерть як священномученика. Його вірність християнству, відданість послузі та відсутність страху перед переслідуваннями призвели до того, що його затримали та піддали мученицькій смерті. Він став символом вірності, жертовності та відданості Богові, а його приклад надихав інших християн стояти за свої переконання навіть у важкі часи.

Церковне свято 5 серпня — Почаївської ікони Божої Матері

Почаївська ікона Божої Матері є однією з найвідоміших та найшанованіших ікон у православній християнській традиції. Вона є об'єктом поклоніння для багатьох віруючих та має важливе духовне значення.

Історія Почаївської ікони Божої Матері пов'язана з містом Почаїв, що розташоване в Тернопільській області України. Згідно з легендою, ікона була знайдена в печері на Почаївській горі в XI столітті. Згодом це місце стало важливим паломницьким центром, відомим як Почаївська Лавра.

Сама ікона відображає образ Божої Матері з Дитятком на руках. Її особливість полягає в тому, що обличчя Діви Марії і Ісуса Христа незвичайно виразні та глибокі. Ікона має свою власну легенду про дивовижні чудеса та покровительство.

Український народ вірить, що Почаївська ікона має особливу силу в різних життєвих ситуаціях, і віруючі часто звертаються до неї з проханнями та молитвами. Почаївська іконa оточена багатством віруючих легенд і чудес, які, на думку паломників, сталися завдяки заступництву Пресвятої Богородиці.

Прикмети 5 серпня

Народні прикмети 5 серпня / Фото: Pexels

В ніч проти 5 серпня приснився хліб — чекайте на сварку з близькою людиною.

Вночі почути крик сича — буде похолодання.

Ввечері туман — ще будуть спекотні дні.

Що завтра не можна робити

В давнину вірили, що цього дня самотнім хлопцям краще не ходити в ліс. Вважалося, що русалки починали водити хороводи і, якщо потрапити їм на очі, можуть залоскотати до смерті. Заборонялося довго спати, бо можна відвернути від себе успіх.

Що можна робити завтра

В цей період відбувалися жнива, адже селяни намагалися встигнути до початку осінніх дощів. А ще ходили в ліс за ягодами та грибами. Вважається, що ця пора найкраще підходить для цього.

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