5 січня — яке церковне свято, чому після заходу сонця не можна прати і прибирати

Завтра, 5 січня, в православному календарі день пам’яті мученика Феопемпта. Мученик Феопемпт був єпископом Нікомидії, міста в Малій Азії, де переслідування християн було особливо жорстоким. Він відмовився віддати свої священні книги і принести жертву римському імператору Діоклетіану, за що був засуджений до смерті. Перед своїм стражданням він проповідував про Христа і навернув до віри Феона, який був волхвом і астрологом. Феопемпт і Феон були спалені на вогнищі 303 року.

Церковне свято 5 січня — день пам'яті преподобної Синклітикії

Преподобна Синклітикія була родом з Александрії, де народилася в заможній і благочестивій родині. Вона відмовилася від шлюбу і світського життя, і вирішила присвятити себе Богові. Вона покинула свій рідний дім і поселилася в пустелі, де знайшла стару хату, що належала покійному пустельнику. Там вона провела багато років у молитві, пості, і покаянні, набуваючи дарів пророцтва, чудотворення, і духовної мудрості.

Багато людей приходили до неї за порадою і наставленням, і вона відкривала їм таємниці Божої волі і людського серця. Вона також допомагала бідним і хворим, і втішала скорботних. Вона відзначалася своєю скромністю, терпінням і любов’ю до всіх. Померла у віці 80 років, залишивши за собою багато учнів і послідовників.

Прикмети 5 січня

Народні прикмети 5 січня / Фото: Pexels

Яка погода на Хрещенський Святвечір, такою вона буде і на Масницю.

На небі зірки — до сильних морозів найближчим часом.

Завірюха — в квітні буде вітряно.

Що завтра не можна робити

В Хрещенський Святвечір заборонялося сваритися, лихословити, думати погане. Також не можна давати гроші в борг, це веде до фінансових проблем. А ще після заходу сонця заборонялося прати і прибирати, адже вода вважалася священною і її не можна було "забруднювати".

Що можна робити завтра

Дуже важливо цього дня робити добрі справи, допомагати нужденним, молитися за їхнє здоров'я. А ще саме 5 січня відбувається суворий одноденний піст. Навіть на святковому столі стоять лише пісні страви, а головною вважається "голодна" кутя з зерном та маком (без меду).

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