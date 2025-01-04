5 січня — яке церковне свято, як захистити домашню худобу від хвороб і нечистої сили

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 січня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Теопемпта і Теони.Теопемпт був християнським єпископом або священиком, ймовірно, з міста Нікомедія (сучасний Ізмір, Туреччина). Він відзначався своєю великою ревністю у поширенні християнської віри. Коли почалися переслідування християн, Теопемпт був заарештований і зазнав жорстоких катувань. Його закликали відректися від віри, але він залишався непохитним. Його мученицька смерть стала свідченням його віри і відданості Христу.

Теона була дівчиною або молодою жінкою, яка теж жила в той час. Вона була відданою християнкою, і, ймовірно, була пов'язана з Теопемптом або його спільнотою. Як і її другий мученик, Теона була заарештована за свою віру. Відомо, що вона не погоджувалася зректися від Христа і, як результат, пережила мученицьку смерть.

Прикмети 5 січня

Народні прикмети 5 січня / Фото: Unsplash

Кури постійно ховаються в курник, неспокійно себе поводять — до хуртовини.

Яка погода цього дня, таким буде листопад.

Різко зіпсувалася погода — чекайте на морозний і сніжний січень.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня кричати чи лаятися біля води, а також розводити освячену воду зі звичайною. Вона вважається цілющою. Небажано користуватися будь-якими гострими предметами, можете накликати проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Цього дня в церквах освячують воду, віряни обов'язково йдуть на літургію. А ще печуть коржі з кукурудзяного чи пшеничного борошна. Їх додають до корму домашньої худоби, щоб захистити її від нечистої сили і хвороб.

Читайте також: