5 ситуацій, коли сказати "ні" – найкращий вибір: як припинити обслуговувати чужі інтереси

Якщо не навчитися відмовляти й вибудовувати власні кордони, то можна все життя витратити на догоду іншим.

Знання того, коли ви маєте право сказати "ні", допоможе вам зберегти психічне та емоційне здоров’я, уникнути перевантаження і стресу. Вчасно відмовлятися від непотрібних обов’язків, спілкування чи людей – це вкрай необхідний навик для того, щоб вибудувати своє життя за власними законами та цінностями. Інакше можна витратити його на обслуговування чужих потреб та інтересів.

В яких ситуаціях треба говорити "ні": поради психологів

Коли щось суперечить вашим цінностям. Щоб зберегти свою самодостатність, треба відмовлятися від тих речей, які не відповідають вашим переконанням. Наприклад, до вас на два тижні напрошуються родичі з іншого міста, бо їм дешевше пожити у вашому помешканні, ніж винаймати житло. Якщо вам не хочеться, щоб у вашому домі були сторонні люди, тоді треба говорити категорично "ні".

Щоб зберегти свою самодостатність, треба відмовлятися від тих речей, які не відповідають вашим переконанням. Наприклад, до вас на два тижні напрошуються родичі з іншого міста, бо їм дешевше пожити у вашому помешканні, ніж винаймати житло. Якщо вам не хочеться, щоб у вашому домі були сторонні люди, тоді треба говорити категорично "ні". Коли ви перевантажені. Надмірне навантаження призводить до фізичного виснаження та емоційного вигорання, що впливає на якість життя. Якщо ваш керівник просить попрацювати на вихідні, а ви вже рік не брали відпустку, то варто відмовитися. Вкрай важливо навчитися підтримувати баланс між роботою та відпочинком, оскільки це прямо впливає на вашу працездатність.

Надмірне навантаження призводить до фізичного виснаження та емоційного вигорання, що впливає на якість життя. Якщо ваш керівник просить попрацювати на вихідні, а ви вже рік не брали відпустку, то варто відмовитися. Вкрай важливо навчитися підтримувати баланс між роботою та відпочинком, оскільки це прямо впливає на вашу працездатність. Коли прохання необґрунтоване. Деякі вимоги чи прохання можуть бути настілки нереалістичними, що ви можете опинитися у дуже скрутному становищі, якщо не відмовитеся. Наприклад, ваша подруга на 10 днів їде у відпустку і просить приглянути за своєю кішкою. І вам доведеться витрачати купу свого часу і сил, щоб їздити після роботи на інший кінець мста, коли хочеться просто відпочити. У такому випадку краще говорити "ні", навіть якщо це близька людина.

Деякі вимоги чи прохання можуть бути настілки нереалістичними, що ви можете опинитися у дуже скрутному становищі, якщо не відмовитеся. Наприклад, ваша подруга на 10 днів їде у відпустку і просить приглянути за своєю кішкою. І вам доведеться витрачати купу свого часу і сил, щоб їздити після роботи на інший кінець мста, коли хочеться просто відпочити. У такому випадку краще говорити "ні", навіть якщо це близька людина. Коли потрібно подбати про себе. Цілісна та розумна особистість завжди ставитиме себе, своє здоров’я та інтереси на перше місце. Важливо навчитися говорити "ні" усьому, що може негативно позначитися на вашому емоційному та психологічному здоров’ї.

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