5 собак, які найбільше мерзнуть узимку: кого доведеться утеплювати навіть у квартирі

Китайська чубата. Фото: Tommy Gildseth/CC BY 3.0

Коли надворі суттєво холодає, не всі собаки справляються з низькими температурами однаково. Деякі породи мають густу шерсть і краще переносять мороз, але інші потребують посиленого догляду та теплого одягу.

Про це повідомило видання Express.

Експерти нагадують: навіть пухнасті улюбленці в холодний сезон потребують нашої допомоги, щоб не переохолоджуватися.

Породи, які найбільше ризикують замерзнути взимку

Грейхаунд

Стрункі та майже без підшкірного жиру, грейхаунди швидко відчувають холод. Через тонку шерсть ця порода погано переносить температуру нижче нуля, тому прогулянки взимку мають бути коротшими, а теплий одяг — обов’язковим.

Басенджі

Африканські собаки з короткою блискучою шерстю не розраховані на мороз. Експерти радять замінити довгі прогулянки серією коротких виходів на 10–15 хвилин, аби уникнути охолодження тіла.

Чихуахуа

Мініатюрні собачки, що важать менше трьох кілограмів, дуже швидко втрачають тепло. Їхнє походження з теплого клімату робить їх особливо вразливими взимку. У холодні дні чихуахуа краще виносити на вулицю лише ненадовго.

Французький бульдог

Коротка шерсть і пласка морда роблять «французів» чутливими як до спеки, так і до холоду. Светр або тепла куртка допомагають утримати тепло, але тривалі прогулянки за мінусової температури їм протипоказані.

Китайська чубата

Безшерста порода практично не має природного захисту від низьких температур. Такі собаки потребують теплого пальта на вулиці, а інколи — навіть легкого одягу у приміщенні, якщо в будинку відчутні протяги.

Ветеринари радять уважно стежити за станом домашніх улюбленців узимку та не ігнорувати навіть легкі ознаки замерзання. Теплий одяг, короткі прогулянки та комфортні умови вдома допоможуть убезпечити собак у холодний сезон.

