5 стильних варіантів ідеальної стрижки на осінь 2024 для тонкого волосся без об’єму

Така зачіска додає екстраординарного об’єму та візуальної густоти навіть пошкодженим та ослабленим локонам.

Ефектна стрижка "шеггі" – це ідеальний спосіб кардинально змінити образ, омолодитися і підкреслити свою жіночність. Стрижка перебуває на піку популярності цього осіннього сезону, тому на неї варто звернути особливу увагу. Стилісти рекомендують цю зачіску усім жінкам, які мають тонкі ослаблені локони, оскільки вона робить їх об’ємними та візуально густими. До того ж, стрижка "шеггі" має купу варіантів, тому кожна представниця прекрасної статі зможе вибрати ідеальний для свого волосся й типу обличчя.

Кутова стрижка "шеггі" з проділом збоку

Яка стрижка на осінь 2024 для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Така асиметрична зачіска додасть легкості та грайливості вашому образу. За рахунок текстурованих пасом стрижка надає волоссю екстраординарного об’єму та густоти. Вона абсолютно не потребує укладання, достатньо просто збити локони руками – і ваш неперевершений образ готовий.

Подовжена піксі-шеггі з чубчиком

Яка стрижка на осінь 2024 для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Якщо вам за сорок і ви хочете оновити свій образ та омолодитися, цей варіант стрижки саме для вас. Така сучасна зачіска також пасуватиме зрілим жінкам, за рахунок чубчика маскуватиме вікові зміни на шкірі у зоні лоба та очей. До того ж, стрижка надає об’єму локонам там, де це необхідно, тому з такою зачіскою ви будете приголомшливі.

Коротка "шеггі" з акцентом на потилиці

Яка стрижка на осінь 2024 для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Такий варіант зачіски підійде тим жінкам, які не бояться кардинальних змін у своєму образі. Стрижка проста у догляді, не потребує укладання, має омолоджувальний ефект і робить волосся густим. Зачіска довго тримає форму і гарно відростає, тому вам не буде потреби часто відвідувати свого майстра.

"Шеггі" з філірованими кінчиками

Яка стрижка на осінь 2024 для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Нерівні кінчики зачіски надають грайливості загальному образу, тому стрижка ідеальна для тих, хто хоче омолодитися. Найкраще таку стрижку робити власницям тонкого хвилястого волосся, вона надасть зухвалості та легкості, а також структурує непокірні локони у правильну форму.

Асиметрична піксі-шеггі

Яка стрижка на осінь 2024 для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Це новітня варіація класичної стрижки "шеггі", яка має пасма різної довжини, що створює ефект легкості та деякої недбалості. За рахунок багатошаровості волосся у зачісці набуває об’єму та візуальної густоти. Тому піксі-шеггі стане ідеальним вибором для жінок, які мають тонкі ослаблені локони.

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